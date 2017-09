Rugby Top 14 : derby sous haute tension au Michelin entre l'ASM Clermont et Brive

Les Clermontois vont affronter les Brivistes lors de la quatrième journée du Top 14. Un derby entre mal classés. Les deux équipes occupent en effet les deux dernières places du classement. Et doivent impérativement réagir. Malheur aux vaincus.

Rarement le derby ne s'est annoncé aussi électrique. Mais entre deux équipes relégables après trois journées de championnat, pas besoin de vous faire un dessin. Les champions de France n'ont pas fait honneur à leur nouveau statut. Les Corréziens, déjà deux fois battus à domicile, affichent un inquiétant zéro pointé.

On a été champion, mais je parle au passé..." Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Après deux défaites à Bordeaux, et surtout à La Rochelle, les Clermontois ont intérêt à remettre enfin la machine. "On réalise bien qu'on est déjà à dix points du leader" concède, lucide, Franck Azéma. L'entraineur sait pertinemment que son équipe se cherche encore en ce début de saison. "Le contexte est compliqué, pour eux comme pour nous" ajoute Morgan Parra, qui s'impatientait à l'infirmerie depuis le dernier match de préparation, "on se souvient aussi qu'ils étaient venus nous taper ici la saison dernière, on doit retrouver un standing qui aujourd'hui n'est pas le notre".

Sébastien Vahaamahina n'a plus joué depuis la finale de la coupe d'Europe © Maxppp - Thierry Larret

Outre Morgan Parra, Sébastien Vahaamahina va également faire ses grands débuts cette saison, et rejouer pour la première fois depuis la finale de la coupe d'Europe le 13 mai contre les Saracens à Edimbourg.Des retours de poids dans l'effectif. Mais le collectif doit primer estime Camille Lopez, "on joue de façon individuel, chacun veut sauver la patrie, mais on est pas entré dans ce Top 14 collectivement". L'ouvreur international concède, "on me le disait, que c'est difficile après un titre, mais je découvre çaa, et je dois dire que c'est vrai, c'est la réalité, je ne voulais pas y croire".

"On ne va pas avoir peur d'aller à Clermont qui vient< d'en prendre 50..." Arnaud Mignardi, trois quart centre de Brive

Le derby ASM-Brive est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne ce samedi à partir de 20h30.