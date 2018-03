C'est toujours un match à part, et cette fois, il va se jouer dans un contexte particulier. Le derby du Massif Central va opposer deux équipes mal classées, l'ASM occupe la dixième place, et Brive est barragiste et potentiellement relégable.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est le match le plus attendu de la saison en Corrèze. Un sentiment exacerbé lors de cette vingtième journée du Top 14. "Habituellement on les prend au mois de mars lorsqu'il on 25 points d'avance sur tout le monde" ironise même Nicolas Godignon, l'entraineur moulinois du CA Brive, "la situation est différente, car ils sont dans une situation compliquée".

Je crois que ça va envoyer la soudure, ça va être un gros et un vrai derby... Guillaume Namy, ailier de Brive

Après la victoire contre La Rochelle, l'ASM compte désormais dix points d'avance sur Brive. La pression sera donc clairement sur les épaules des corréziens qui jouent très gros sur ce match. "Je me souviens avoir disputé mon premier match en jaune et bleu à Brive" rappelle Franck Azéma.

L'entraineur de l'ASM sait pourtant que le derby s'annonce chaud bouillant au stade Amédée-Domenech, "on ne voit pas plus loin que ce match à Brive, on verra ce qu'on sera capable de faire". A trois semaines du quart de finale de la Champions Cup, les Clermontois ne veulent pas se projeter, mais plutôt enchaîner un deuxième succès d'affilé pour s'éloigner définitivement de la zone de relégation.

Série en cours

Le match aller avait largement tourné à l'avantage de l'ASM, qui n'a plus perdu à Brive depuis 2014. Un triplé de Raka, et les clermontois avaient décroché ce jour là l'un des rares bonus offensif de la saison. Les Corréziens, eux restent sur quatre défaites consécutives. Série en cours...

Le 99ème derby Brive-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi, à partir de 20h30, sur France Bleu Pays d'Auvergne.