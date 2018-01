Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Il faut nous souhaiter de mieux débuter cette nouvelle année qu'on a terminé la précédente". En cette période de vœux, Damien Chouly espère que la roue va enfin tourner. "La santé d'abord" ajoute Franck Azéma en écho à son troisième ligne, "ça soude le groupe, on sent nos supporters avec nous, on reste vivant et en interne on sent que tout le monde continue de travailler, on a beaucoup de blessés, notamment dans notre ligne de trois quarts et ça nous pénalise, mais on va s'appuyer sur nos jeunes".

On ne va pas s’apitoyer sur notre sort... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Englués dans la deuxième partie du classement, les champions de France viennent de perdre pour la première fois à domicile contre Castres. Une très mauvaise opération dans la course à la qualification. "On a besoin de prendre des points partout" analyse froidement Damien Chouly, "et ça commence contre le Racing ce dimanche soir".

Une semaine avant de retrouver la coupe d'Europe avec un déplacement à Northampton, les Clermontois ont du composer avec les blessures, et les joueurs qui ont besoin de souffler, comme Morgan Parra qui est ménagé et ne fera pas le déplacement à Nanterre. La Défense, c'est dans ce quartier des affaires, que le Racing a désormais son jardin couvert et synthétique. La défense, c'est aussi ce qu'il faudra soigner à la U Arena pour exister. "Je n'ai jamais joué dans un gymnase, ce sera une première" ironise l'ailier Rémy Grosso, qui sera le plus ancien des lignes arrières avec Scott Spedding.

Baptême du feu pour Samuel Ezeala

Parmi les jeunes pousses appelées en renfort, l'ailier Samuel Ezeala va faire ses grands débuts en Top 14. "On a attendu qu'il ait eu 18 ans, c'est obligatoire, et c'est le cas depuis 15 jours" précise Franck Azéma. Brillant avec les Espoirs, ce joueur talentueux va donc débuter à l'aile.

Ils ont beaucoup de blessés, mais il ne faut pas oublier leurs prestations contre les Saracens... Laurent Travers, co-entraineur du Racing

Si les Clermontois s'avancent avec une équipe fortement rajeunie, les Racingmen n'en restent pas moins prudent. Même si Laurent Travers connaît bien la situation pour l'avoir vécue la saison dernière après le titre remporté à Barcelone. "On connaît ça, on reprend plus tard, on est dans l'euphorie, ce n'est pas évident, on reçoit quand même le champion de France, on les annonce diminué, certes, mais pour moi le plus important, c'est le Racing".

Le match Racing-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.