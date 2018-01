Clermont-Ferrand, France

Au lendemain de cette lourde défaite de l'ASM face au Racing c'est surtout l'état de santé du jeune ailier, Samuel Ezeala qui préoccupe le club. Ce lundi matin, les nouvelles données par le staff clermontois étaient plutôt rassurantes.

#OfficielASM Des nouvelles rassurantes de Samuel Ezeala dont le scanner n’a rien montré d’inquiétant. Sam restera à l hôpital Beaujon sous surveillance toute la journée avant d’être rapatrié demain à Clermont. 👍🏻 pic.twitter.com/10nDHfGfSt — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 8, 2018

Ce dimanche 7 janvier, Samuel Ezeala, 18 ans, jouait son premier match chez les professionnels. Une première qui a failli tourner au drame à la 57e minute quand le jeune ailier est stoppé net sur un plaquage tête en avant face à Virimi Vakatawa. Le joueur du Racing qui, lui aussi, a eu très peur.

Je suis désolé pour ce qu’il s’est passé . ⁰Je ne voulais pas et ne pensais pas lui faire mal . ⁰Toutes mes excuses pour Samuel et sa famille. ⁰Bon rétablissement et j’espère le revoir très vite sur le terrain . ⁰God bless 🙏🏾 — Virimi Vakatawa (@vvakatawa) January 8, 2018

Soigné au sol, derrière d'inquiétants draps blancs, Samuel Ezala a été évacué sur une civière vers l'hôpital Beaujon, près de Paris, où il a passé la nuit en soins intensifs.

Il "a perdu connaissance plus d'une minute avec un réveil agité et difficile, ce qui est tout à fait typique de la commotion cérébrale", explique sur franceinfo Jean Chazal, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand. "Nous devions le transférer à Clermont aujourd'hui, on a décidé de le laisser en surveillance, parce que le transport pourrait être dangereux", raconte le Pr Chazal.

Trop tôt pour évaluer les conséquences du choc

Si le club se veut rassurant, le neurochirurgien, lui, reste prudent. "D'abord, il faut savoir quel sera l'état de son cerveau. A priori, _l'imagerie est normale, mais il peut y avoir des microlésions_. Et ces microlésions à très long terme peuvent entraîner des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, des maladies dites dégénératives."

En tant que membre de l'Observatoire médical de la Ligue nationale de rugby (LNR) et de la Fédération française de rugby (FFR), Jean Chazal alerte depuis plusieurs années sur les risques encourus par les rugbymen. "_J'avais dit : un jour, il y aura un mort. On n'est pas passé loin hier_. Je maintiens donc ce que je dis. (…) Le rugby était un sport universitaire pour occuper les pieds, les mains et la tête, il était stratégique, c'était un sport d'évitement. Il est devenu un sport de contact, de combat, un sport violent."