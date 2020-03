Rugby Top 14 : Eric de Cromières, le président de l'ASM, se félicite du report du Top 14

La décision était attendue lundi, lors d'un vote des présidents à Toulouse, mais le comité directeur extraordinaire de la Ligue Nationale de Rugby réuni en urgence ce vendredi après-midi a donc tranché. La LNR a acté la suspension "temporaire" et "à effet immédiat" du Top 14 et de la Pro D2, plaçant l'intégralité du rugby français en sommeil en raison de la propagation du coronavirus.

L'instance a décidé "à l'unanimité la suspension temporaire" des compétitions et des entraînements collectifs. Une évidence pour le président de l'ASM, Eric de Cromières, qui militait pour le report et non le huis clos. "Je pense que c’est une annonce difficile à faire mais c’est la meilleure décision possible dans l’état actuel des choses. Tant que nous ne connaissons pas la date de la reprise potentielle nous ne pouvons pas mesurer les conséquences. Si nous reprenons autour du 15 avril, je pense que nous trouverons des solutions pour résorber cette situation avec quelques aménagements, en jouant ou pas les phases finales, en prolongeant l’arrêt de la saison, il y aura des solutions".

Dès lors, les joueurs sont au chômage technique. Et seront pris en charge par l'Assurance Maladie jusqu’à l'éventuelle reprise des compétitions. Aucune date n'a toutefois été envisagée. Eric de Cromières poursuit."Je suis également content pour les spectateurs. Dans notre sport, les partenaires et les supporters sont encore plus investis que dans d’autres disciplines et nous sommes bien placés pour le savoir ici au Michelin. Jouer dans des stades vides aurait été un non-sens. Je ne sais pas si nous pourrons rejouer mais, si c’est le cas, ce sera l’occasion pour tous nos fans, tous nos abonnés et partenaires de profiter ensemble de belles émotions. Sportivement, notre prochain challenge sera de définir, en fonction des conditions qui s’imposeront à nous pour la reprise, le classement final de cette saison. Non pas forcément d’aller chercher un champion mais attribuer de façon indiscutable et équitable les 6 premières places ainsi que les dernières. Ce sera le sujet de cette fin de saison dont nous espérons la reprise dans les meilleures conditions possibles. En attendant nous invitons chacun d’entre nous à respecter les recommandations des autorités afin de sortir le plus sereinement de cette crise sanitaire que traverse le pays et le monde ».

Concernant les compétitions européennes, la décision pourrait être la même, et annoncée en début de semaine. "Nous attendons une réunion du Board" dit-on au sein de l'EPCR. Mais il y a peu de chances que les quarts de finale puissent se jouer début avril.