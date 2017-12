France Bleu : Quand on affronte La Rochelle aujourd'hui, on a peur ?

Jefferson Poirot : Forcément. On est un peu impressionné parce qu'ils font depuis le début de saison. Aujourd'hui c'est sûr qu'on a cette petite peur au ventre, comme à chaque fois qu'on affronte de grandes équipes. Après, la peur n'est pas forcément négative. Il faut s'en servir.

C'est sûr qu'on a cette petite peur au ventre, comme à chaque fois qu'on affronte de grandes équipes. Après, la peur n'est pas forcément négative. Il faut s'en servir.

Vous les trouvez supérieurs à la saison dernière ?

Ils sont allés encore un peu plus loin. Ils ont des individualités plus tranchantes, ajoutées à un collectif fort. Ils sont vraiment dangereux partout. Ils ont l'habitude d'imposer leur tempo avec de la vitesse, beaucoup de volume de jeu. Il faut prendre le jeu à son compte et, sinon les faire craquer, du moins ne pas se laisser aspirer par leur tempo.

Vous faites partie de ceux qui étaient au repos pendant la coupe d'Europe. Vous revenez déterminé ?

Je suis déterminé pour mon club d'autant que je n'ai pas beaucoup joué (ndlr : six matches dont trois comme titulaire), je n'ai pas eu beaucoup d'occasions d'aider l'équipe. Je sors de plusieurs matches compliqués avec les Bleus et c'est sûr que j'ai envie de retrouver du positif avec mon club.

L'an dernier, l'UBB avait réussi à étouffer La Rochelle (26-0). © Radio France - Justine Hamon

Est-ce que vous sentez du doute à l'UBB en ce moment ?

Non. Je sens surtout que ça parle beaucoup autour. Nous on joue au rugby, je pense qu'on joue très bien au rugby, qu'il y a de très bons joueurs chez nous et qu'il y a beaucoup trop de gens qui se posent des question à notre place. On est là, à la lutte avec toutes les autres équipes. Le championnat commence, et on est au rendez-vous. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a des critiques sur le jeu, sur les résultats, comme quoi on passerait encore à la trappe cette année. On est en décembre. Jusqu'à preuve du contraire, le Top 6 n'est pas si loin que ça. J'en ai un peu marre d'entendre ça de la part de nos supporters, des médias, de beaucoup de techniciens du rugby. On est encore là, on verra à la fin de la saison.

On est là, à la lutte avec toutes les autres équipes. Le championnat commence, et on est au rendez-vous. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a des critiques sur le jeu, sur les résultats, comme quoi on passerait encore à la trappe cette année. On est en décembre. Jusqu'à preuve du contraire, le Top 6 n'est pas si loin que ça. J'en ai un peu marre d'entendre ça.

Le match face à La Rochelle peut-il changer le visage de votre saison ?

Non, c'est un match qui est dans la continuité. Ce sont des passages obligés comme quand on a reçu Montpellier ou Toulon. Ce sont de très grosses équipes, qui gagnent à l'extérieur. Jusque là on est toujours invaincu à la maison. Il faut vraiment avoir l'envie de bien faire et de remporter ce match.

Que retenez-vous du 26-0 infligé l'an dernier à La Rochelle ?

Moi je ne l'avais pas joué mais c'est un match qu'on a joué avec la peur au ventre, où on a défendu notre maison. Je me souviens du match de Luke Braid notamment. C'était un symbole fort, le Néo-Zélandais qui défend l'UBB à Bordeaux. Il avait fait un super match, surtout dans l'envie et l'agressivité.

Jefferson Poirot estime que le retour des internationaux et des blessés va faire mécaniquement monter le niveau de l'équipe. © Radio France - Justine Hamon

On annonce plus de 35 00 personnes, ça peut vous aider ?

Ca doit nous aider. Après, on sait que les Rochelais vont se déplacer en masse. J'ai confiance en notre public, il répond toujours présent même contre Enisei ce weekend avec 16500 personnes. A nous aussi de lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit derrière nous et pas l'inverse.

Il va y avoir de la compétition parce qu'on a un groupe de 35 mecs et personne n'a démérité sur le début de saison. Il y aura de l'envie de jouer de la part de tous et ça ne peut que faire monter le niveau de l'équipe.

Le 23 décembre dernier, vous aviez dérapé à domicile face à Pau et ça avait été le début des ennuis...

On a encore eu un mois de novembre à flux tendu mais la petite différence c'est qu'aujourd'hui on rentre tout le monde quasiment. L'an dernier on avait encore beaucoup de blessés en décembre. Il va y avoir de la compétition parce qu'on a un groupe de 35 mecs et personne n'a démérité sur le début de saison. Il y aura de l'envie de jouer de la part de tous et ça ne peut que faire monter le niveau de l'équipe.

Comme le début d'une nouvelle saison ?

Oui, j'ai envie de le voir comme ça. On a fait le boulot pour être au contact de toutes les grosses équipes du championnat. C'est un nouveau championnat qui commence. En Challenge Cup, on espère se qualifier encore avec les deux matches de Newport. Après, il ne restera plus beaucoup de matches à jouer et il faudra être les meilleurs à chaque fois.