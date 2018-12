Rugby Top 14: Et de 7 pour le Stade Rochelais !

La Rochelle, France

En rugby la série continue pour la Rochelle. En battant hier le Racing à Deflandre 16 à 11, les maritimes enchaînent une 5ème victoire consécutive en Top 14, une 7ème en comptant la Challenge Cup.

Les rochelais menaient 10 à 0 au bout de 15 minutes, mais le Racing est resté dans la course et menaçant tout le match. Les hommes de Laurent Travers et Laurent Labit arrachent même le bonus défensif grâce à une pénalité après la sirène. Le Racing qui n'avait chuté qu'une seule fois à l'extérieur depuis le début de la saison, s'incline à Deflandre et descend à la 5ème place au classement. Le Stade Rochelais gagne une place et passe à la 3ème place.

Depuis le début de la saison, le bilan est flatteur, 8 victoires en 11 matchs en championnat. La prochaine rencontre pour le Stade Rochelais, ce sera Samedi à Bristol dans le cadre de la Challenge Cup ... En championnat ce sera le 22 décembre à Pau.