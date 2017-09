Rugby - Top 14 : face à Montpellier, l'UBB repart à la pêche au gros

Vainqueur de Clermont en ouverture du championnat, l'Union Bordeaux-Bègles va devoir retrouver la fraîcheur, l'énergie et la rage nécessaires pour faire tomber le leader ce samedi (18h) au stade Chaban-Delmas. Et accréditer la thèse de l'accident lyonnais.

L'UBB se retrouve peu ou prou dans la situation qui était la sienne le 26 août quand elle s'était avancée dans l'inconnue face au champion de France. Un mois plus tard, elle a de nouveau la pression. D'abord parce qu'elle doit repousser le plus loin possible l'échéance d'un revers à domicile. Ensuite parce que Montpellier, qui vient de marcher sur Toulon, est pour l'instant inarrêtable. Enfin parce qu'elle a dû préparer ce choc après avoir sombré (49-14) samedi dernier à Lyon.

"Ce n'est jamais bien de prendre une raclée, concède Sébastien Taofifenua. Si ça peut nous piquer au vif et nous faire réagir, tant mieux. C'est un gros match et nous ici, on aime bien les matches comme ça."

Laissé au repos le weekend dernier, Sébastien Taofifenua revient aux affaires. © Radio France - Justine Hamon

Sébastien Taofifenua : "On ne va pas commencer à tout remettre en question" Copier

Cette semaine, après une mise au point corsée d'un staff qui n'avait pas vu venir le naufrage lyonnais, l'UBB s'est appliquée à corriger ses défauts du weekend dernier. Un manque d'agressivité, une défense trop permissive et une conquête encore branchée sur courant alternatif. "Il n'y pas de vérité, poursuit le pilier gauche, on peut ramasser sur une mêlée et gagner celle d'après mais notre bilan n'est pas super positif. Pourtant on travaille bien donc j'espère que ça va venir."

19 sur 20 pour un MHR qui fait peur

Si elle veut empêcher le rouleau compresseur montpelliérain de se mettre en route, l'UBB n'a pas le choix. Avant de penser à mettre de la vitesse dans son jeu, elle va devoir tenir à l'impact. Les cinq retours (Taofifenua, Cobilas, Marais, Diaby, Houston) dans le huit de devant devraient apporter de la fraîcheur à un pack qui va trouver à qui parler.

Face au MHR, c'est un défi majuscule qui attend le pack de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

"C'est un gros défi, reconnaît Yann Lesgourgues, titulaire à la mêlée pour la troisième fois. Il faut vraiment se focaliser sur nous, sur notre jeu, notre système. Il faut qu'on soit conscient de nos forces pour battre ces équipes là qui sont vraiment au haut niveau." Un haut niveau que l'Union, toujours en reconstruction, n'a atteint que par bribes depuis le début de saison.

Historiquement gênée par la puissance du MHR (deux victoires en douze confrontations depuis 2011), l'équipe girondine est attendue. Ses nouveaux entraîneurs ont beaucoup évoqué son "caractère" depuis le début de saison. C'est le moment de le montrer. "On attend une réaction d'orgueil de tous les joueurs, prévient l'entraîneur des avants Jeremy Davidson. Quand on revient avec 49 points, on est tous blessés. Il faut être capable de rebondir, de grandir ensemble et de relever la tête.

L'entraîneur des avants girondins Jeremy Davidson. © Radio France - Justine Hamon

Jeremy Davidson : "Rebondir, grandir ensemble et relever la tête" Copier

Le staff a procédé à neuf changements dans le XV de départ. Derrière un pack renouvelé, il a confié au duo Yann Lesgourgues-Simon Hickey les clés du camion et titularisé Neville Edwards et Jayden Spence dans la ligne de trois-quarts. Sur le banc, il pourra finalement compter sur Baptiste Serin, sorti samedi dernier sur protocole commotion, et a reconduit le tout jeune ouvreur Matthieu Jalibert à la place du Sud-Africain Tian Schoeman.

UBB / MHR, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 17h45.

Les compos :

UBB : Ducuing - Fuatai, Spence, Naqalevu, Edward - Hickey (o) Lesgourgues (m) - Goujon, Houston, Diaby - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier, Taofifenua.

Remplaçants : Pélissié, Poirot, Cazeaux, Tauleigne, Serin, Jalibert, Barraque, Ravai.

MHR : Fall - Nagusa, Immelman, Dumoulin, Tomane - Cruden (o) Sanga (m) - Camara, Liebenberg, Ouedraogo - Delannoy, J.Du Plessis - Kubriashvili, Ruffenach, Fichten.

Remplaçants : Geli, Watremez, Mikautadze, Bardy, Pienaar, Darmon, Michel, Haouas.

Le programme de la 5ème journée de Top 14

Le classement du Top 14