Rugby - Top 14 : Ian Madigan quitte l'Union Bordeaux Bègles pour Bristol

L'ouvreur international irlandais Ian Madigan arrivé cet été à l'UBB, n'ira pas au terme de son contrat à l'été 2018. Il avait confié son mal-être à la presse irlandaise et à Laurent Marti. Il vient de s'engager avec Bristol.

C'est le club anglais de Bristol qui a officialisé l'arrivée de l'ouvreur irlandais de l'Union Bordeaux Bègles, ce lundi matin. Ian Madigan quitte les bords de la Garonne, libéré de sa dernière année de contrat (jusqu'à l'été 2018).

