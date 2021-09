Rugby Top 14 (J1) - Le CA Brive fait sa rentrée face au promu perpignanais

C'est la rentrée, cela ne vous aura pas échappé. A Brive, aussi, la cloche a sonné. Et ça signifie le premier match de Top 14 contre Perpignan, à domicile. "Je suis très excité" a dit Stuart Olding, centre du CAB. Et pour cause, car celui qui s'affiche sur les éléments de communication du club va enfin reprendre la compétition.

Après deux matchs amicaux, le premier à Tulle contre le Stade Français et le deuxième contre le Racing 92, place désormais aux choses sérieuses. "Les cadres sont revenus, place à l'équipe-type" assure Jérémy Davidson. "Il y avait beaucoup de choses positives pendant les matchs amicaux, et on a pu récupérer des joueurs internationaux [fidjiens]" complète le coach. L'infirmerie est vidée ou presque selon l'entraîneur en chef des Noirs et Blancs, Thomas Larenjeira et Axel Muller, encore fébriles, reprennent petit à petit.

Paul Abadie et Tevita Ratuva titulaires

Stuart Olding se réjouit donc de retrouver le terrain. C'est le cas aussi pour Paul Abadie, demi-de-mêlée briviste. "J'ai envie d'apporter ma pierre pour que cette équipe soit performante" ajoute l'ancien agenais, qui a changé de cartable et de stylo pour cette rentrée. Et qui a envie de gagner. "Ca fait longtemps que je n'ai pas remporté un match" sourit (un peu jaune) le nouveau Corrézien, faisait référence à la déroute agenaise l'an dernier, avec aucune victoire et la descente assurée.

Dans les rangs brivistes, c'est donc la motivation qui est de mise pour l'emporter. "La pression, elle est pour tous les matchs de Top 14" conclut Stuart Olding. Devant leur public retrouvé, l'équipe type briviste devra montrer qu'elle a les crocs pour ne pas se faire manger à la sauce catalane.

La composition du CA Brive

La composition de l'USAP