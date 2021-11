Rugby - Top 14 (J10) - Jeunes pousses et composition ajustée pour le CAB pour affronter le Racing 92

Allez, encore un dernier effort. Le CA Brive est à 80 minutes de vacances bien méritées, après un bloc de 10 matchs de championnat, et des entraînements à haute intensité depuis le 1er juillet. "Ca fait beaucoup" en convient le talonneur Thomas Acquier, "mais, sur mon poste, on était trois à tourner, donc je pense qu'on a encore un peu de fraicheur" après dix journées explique-t-il.

Enzo Jouannet et Tom Danovaro, une première

Résultat : après de nombreux entraînements communs, deux jeunes vont connaître demain leur première feuille de match : le centre ou ouvreur Tom Danovaro, ancien du Racing et arrivé à l'été au centre de formation, et l'Espoir briviste Enzo Jouannet. Lui qui était 24e lors du match contre Castres obtient donc sa première feuille de match en Top 14, après avoir joué l'an dernier deux matchs de Challenge Cup. "Le club avait anticipé", raconte Thomas Acquier, "donc Enzo est avec nous depuis le début de l'année. Il a eu le temps d'observer". Ce samedi matin encore, il a été drivé par le coach de la touche Arnaud Méla, le sauteur et capitaine Saïd Hirèche, mais aussi l'expérimenté Thomas Acquier. "Le but, c'est de le mettre dans les meilleures conditions quand il va rentrer. Il joue au rugby depuis quinze ou vingt ans. C'est un match de rugby comme un autre". Une manière de faire descendre la pression.

"Certes il y a de l'enjeu et du monde dans le stade. Mais quand il va rentrer, ce sera un match de rugby comme un autre"

Autre première : la titularisation de Andrès Zafra. Le deuxième ligne colombien avait été éloigné des terrains pour un problème aux ischios. Il sera titulaire pour la première fois au Stadium. "Je m'attends à une ambiance de folie" explique l'ancien agenais, "j'espère que le public va me soutenir et nous pousser. Personnellement, j'aimerai faire une bonne performance et gagner" souligne celui qui, comme son collègue Paul Abadie, a connu une saison difficile l'an dernier.

Néanmoins, ces premières seront encadrés par des joueurs avec de l'expérience : Saïd Hirèche, Enzo Hervé, Joris Jurand ou encore Retief Marais. "On a la pression, je vais pas te le cacher" répond Jean-Baptiste Péjoine. Après quatre défaites, le match contre le Racing ne vient pas dans un bon timing. "Ils vont venir à Brive pour gagner, mais on doit répondre présent dès la première minute" explique le coach des lignes arrières. L'an dernier, le match au Stadium avait basculé d'un rien. Samedi soir, à 17 heures, le verdict du terrain aura parlé.

La composition du CA Brive

La composition du Racing 92