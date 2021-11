Rugby - Top 14 (J10) - Brive regoûte à la victoire sur son terrain face au Racing 92 (12-10)

Conformément à leur esprit, ils n'ont rien lâchés. En pleine foire du livre, le CA Brive a remporté son match devant son public face au Racing (12-10).

La rencontre

Jeu flamboyant devant et derrière, Brive ne s'est pas démonté et a montré de belles qualités dès les premières minutes, scorant après seulement deux minutes de jeu par une pénalité d'Enzo Hervé. Les brivistes ont été très bon en franchissements (3) et n'ont pas laissé respirer le Racing, souffrant de douze points de retard à la mi-temps. En deuxième période, le Racing a repris du poil de la bête en marquant seulement à la 63e minute. Un essai marqué par Hemery en toute fin de match permet aux franciliens de prendre le point de bonus défensif. Brive termine en prenant les quatre points chez eux.

Plus d'analyses à venir