Rugby - Top 14 (J11) - Brive voit rouge et chute d'un rien contre Toulouse (18-11)

Auteur d'un match sérieux en conquête, le CA Brive n'est pas passé loin d'un exploit sur la pelouse du Stade Toulousain. Un carton rouge et beaucoup d'indiscipline plus tard, les Corréziens perdent 18-11 et rentrent bredouille, sans bonus défensif.

C'est une très grande frustration que les brivistes ressentent à la fin du match. Brive perd son match face à Toulouse 18-11, à cause notamment de deux faits de jeu et d'une indiscipline croissante durant le match.

La rencontre : Brive mène à la mi-temps pourtant

La première mi-temps des Noirs et Blancs n'est pas étincelante, mais très réaliste. Avec six touches chipées au talonneur toulousain Guillaume Cramont, les corréziens réalisent une première mi-temps correcte, avec des points scorés par Enzo Hervé et un essai en bout de ligne magnifique de Joris Jurand. A la pause, le CAB mène 11 à 3. C'est encore à la soixantième minute, lorsque la pluie redouble, que le scénario s'inverse. Les brivistes n'arrivent plus à sortir de leurs 22 mètres, acculés par des toulousains qui commettent beaucoup de faute. Le carton jaune de Tevita Ratuva (61e) et le carton rouge d'Enzo Hervé (67e) en sont la preuve. Comme les brivistes ont puni les toulousains en première période, les stadistes prendront leur chance. Suite à un mauvais choix après la sirène, l'arbitre Laurent Cardona siffle une pénalité. Contre le choix de son coach, Thomas Ramos, l'ouvreur toulousain, prend les points et sort Brive du bonus défensif, pourtant mérité.

Le joueur en forme : Retief Marais et les sauteurs brivistes

Malgré la frustration, la conquête est une des plus belles satisfactions du soir. 10 ballons chipés par les brivistes durant le match, dont six par le sudafricain, les sauteurs ont été "on fire" durant ce match chez le leader du championnat. Profitant sûrement d'un Guillaume Cramont pas dans son match, l'alignement corrézien, pourtant l'un des plus petits était en forme. Mais ça n'a pas suffi pour gagner.

Le jour sans : Axel Muller et la fin de match gâchée

Il est sûrement sévère d'attribuer la faute à l'argentin en fin de match, même si c'est lui qui en est l'auteur. Il commet la faute après un ballon récupéré sur maul après la sirène, et veut sûrement relancer pour espérer gagner le match. C'était de trop loin, et sans compter sur une indiscipline croissante (22 fautes dans le match!). Puni direct par la perte du bonus défensif, on a vu le capitaine du jour se ruer sur le joueur fautif au coup de sifflet final...

Les déclarations :

"Je suis dégoûté. Il y a eu des décisions arbitrales contre nous notamment le carton rouge. On va envoyer les clips et on attend des réponses"

La réaction très frustrée de Jeremy Davidson après le match, qui a notamment pesté sur l'arbitrage de Laurent Cardona, et le carton rouge donné à Enzo Hervé pour un coup de pied involontaire qui touche la tête de Baptiste Germain.

"J'aurais préféré qu'ils repartent avec un point, mais l'affect, ça ne compte pas"

La réaction plutôt enlevée d'Ugo Mola, l'ancien coach briviste désormais manager du Stade Toulousain. Qui reconnaît néanmoins que les quatre points pris par Toulouse sont plutôt...chanceux.

La statistique : 13 cartons depuis le début de la saison

Cette statistique dit beaucoup de choses sur le jeu briviste depuis le début du mois d'octobre...c'est d'ailleurs depuis ce moment que l'indiscipline a été sanctionnée par les arbitres avec des cartons. Parmi ces 13, douze sont en jaune, un en rouge. Le premier de la saison qui touche un domaine où Brive manque d'effectif : Enzo Hervé out, Tom Danovaro out, le cop briviste ne pourra compter que sur le géorgien Tedo Abzhandze.

L'info en plus : un match à guichets fermés

La file des véhicules sur l'autoroute deux heures avant le match en témoigne : ce match a attiré du monde. Depuis le début de la saison, c'est le sixième match réalisé à guichets fermés pour le Stade Toulousain, qui a bien souvent joué le dimanche soir, horaire moins propice à remplir un stade.