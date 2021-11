Rugby - Top 14 (J11) - Toulouse-Brive, un match "spécial" pour la famille Brennan

Après deux semaines d'absence, les brivistes se déplacent à Toulouse ce samedi soir (21h05). Un match difficile contre le leader du championnat mais aussi un match particulier pour deux joueurs formé à Toulouse et frères qui s'affronteront : Daniel Brennan et Joshua Brennan.

Il y a quelques semaines, Guillaume Galletier se trouvait sur la pelouse de son club, à Montpellier. Il n'avait pas pu jouer face à son cousin Kélian. Ce samedi, un autre type d'affrontement fratricide va avoir lieu : celui entre Daniel, pilier à Brive, et Joshua, seconde ligne. Les deux fils de Trevor Brennan se retrouveront peut-être demain sur le terrain.

Peut-être car Joshua n'est que remplaçant. "J'espère que j'aurais l'occasion de jouer contre lui sur le terrain" avoue Daniel Brennan. Le rugby, pour lui, c'est aussi une histoire de famille. Champion du monde U20, il est le fils de Trevor Brennan, joueur irlandais phare du Stade Toulousain, pour qui ce sera difficile de choisir entre ses deux fils. "Je sais pas comment il va s'y prendre. Peut-être qu'il aura un maillot du CAB et un pull du Stade Toulousain" en rit son fils Daniel.

à lire aussi CA Brive : Daniel Brennan prolonge en Corrèze jusqu'en 2025

Les vacances avec la grand-mère en Irlande

Les deux fistons attendent en tout cas ce match avec impatience. Joshua Brennan va ainsi vivre de nouvelles minutes avec les pros, lui qui a déjà disputé 90 minutes avec son club formateur. Il a aussi remporté le championnat Espoirs l'an dernier avec le Stade Toulousain. Daniel Brennan sera titulaire pour la troisième fois de la saison, après s'être ressourcé au pays. "On a passé des vacances ensemble en Irlande. Forcement, ce match a été l'une des discussions à table. Notre grand-mère nous a demandé une chose : pas de bagarre !"

Un match avec des étoiles dans les yeux

Dans l'état d'esprit, pourtant, il va falloir se bagarrer, n'en déplaise à Mamy Brennan. Toulouse affiche trois bonus offensifs d'affilée, une moyenne de 36 points marqués par match. Pour éviter d'en prendre 40, Brive va devoir montrer un beau visage. "Faire le maximum" dit même le coach Arnaud Méla. Toulouse se présente face à Brive sans ses internationaux victorieux face à la Nouvelle-Zélande, notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière. "Certes, on ne verra pas Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde pour moi" commente Paul Abadie, demi-de-mêlée briviste, "mais on nous bassine depuis le début de la semaine avec les internationaux."

"Mais, une équipe bis de Toulouse avec Flament, Faumina, Ramos, Miquel, Tolofua, Akhi, Meafou...etc, ça reste une équipe ultra-performante avec des joueurs que n'importe quel staff aimerait avoir".

De quoi se méfier pour rééditer la belle performance de l'an dernier, où Brive menait 17 à 14 après 55 minutes...avant de craquer avec trois cartons jaunes et près de 30 points encaissés. "Si on donne 15 pénalités, on perdra le match et de beaucoup" prévient Arnaud Méla. Aux brivistes d'être sérieux pour espérer quelque chose à Ernest Wallon. La dernière victoire de Brive à Toulouse remonte à 2006, le 18 novembre...le même jour qu'un certain France-All Blacks.

La composition du Stade Toulousain

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La composition du CA Brive