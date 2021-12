Rugby - Top 14 (J12) - Brive prend une fessée à Lyon (41-0)

Brive n'a pas existé ce samedi après-midi sur le terrain du LOU Rugby. Lyon a remporté ce match haut la main en marquant cinq essais et s'assurant le bonus offensif avant la mi-temps.

La rencontre : le CAB s'est arrêté de jouer à la 20e minute

Dès le début du match, on aurait pu croire que Brive était sur un bon rythme. Les premières minutes, le CAB peut même enfoncer le clou, mais manque par deux fois les perches. Progressivement, les brivistes vont perdre en rythme sur ce terrain synthétique propice au jeu de trois-quarts. Tuisova et le capitaine lyonnais Taufua vont assommer à plusieurs reprises les brivistes avant la mi-temps. En deuxième période, les corréziens ne réagiront jamais, miné par deux protocoles commotions (Galletier, Jurand) et une blessure (Tournebize). Même l'exclusion de Tuisova pour jeu dangereux sur Abzhandadze ne réussira pas à permettre au CAB d'aller inscrire des points.

Le joueur en forme : Tanguy Lacoste pour la jeunessse

Difficile de faire émerger un joueur très en forme ce soir. Mais, la satisfaction du jour s'appelle Tanguy Lacoste. Jeune ouvreur âgé seulement de 18 ans, il a joué 20 minutes cet après-midi, essayant de porter le ballon sur l'une des seules occasions du match corrézienne. C'est de bonne augure à l'aube des matchs de challenge. Même s'il doit espérer ce soir ne pas retenir ce match dans sa carrière.

Le jour sans : Axel Muller et l'attaque briviste

De manière générale, l'attaque briviste n'a jamais été en mesure d'inquiéter les lyonnais. Mais, il est vrai qu'Axel Muller a connu des matchs bien difficiles en ce début de saison. S'il était sévère de lui attribuer l'erreur de la fin de match à Toulouse, il est cette fois-ci clairement en difficulté, slalomant sans trouver de solutions et bien souvent se débarrassant du ballon rapidement. Il est aussi trahi par un rebond sourcilleux qui cause l'essai de Saganidze. De manière générale, lui, comme Pierre Tournebize, ont été bien en difficulté en défense.

Les déclarations :

"C'est la notion d'impuissance qui règne ce soir"

On l'avait connu très frustré à la sortie du match contre Toulouse. C'est un Jéremy Davidson abattu qui s'est présenté en conférence d'après-match. Il ne pouvait que saluer la "puissance d'une équipe de Lyon qui souhaitait se racheter."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est à tout le groupe de rebondir d'abord en Challenge puis à Clermont"

Pietro Ceccarelli ne mâchait pas ses mots. Le pilier franco-italien était très déçu du résultat à la fin du match également. "On a réussi à être moins pénalisé, mais sans avoir des ballons" expliquait-il après la rencontre.

La statistique : 11 pénalités...seulement

C'est le chiffre donné par le coach du CAB Jérémy Davidson, et c'était "le seul point positif de la soirée" résumait l'entraîneur irlandais. Après son record de 22 pénalités durant le match, les joueurs du CAB ont su reprendre en main leur destin sur ce sujet, réduisant par deux le nombre de coups de sifflets durant le match. La prochaine étape : exploiter les ballons gagnés.

L'info en plus : Jean Castex gagne son maillot de Brive

L'info ne vient pas de Lyon, où de nombreux supporters (notamment 100% Coujoux) avaient fait le déplacement, mais de Brive. En visite officielle au 126e Régiment d'Infanterie de Brive, le Premier Ministre Jean Castex a reçu des mains du conseiller du président du CAB et ancien joueur jean-Luc Joinel un maillot de Brive floqué à son nom.