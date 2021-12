Rugby - Top 14 (J12) - Le CA Brive veut prendre sa revanche ce week-end à Lyon

Samedi dernier, la défaite en avait frustré plus d'un, notamment le coach Jeremy Davidson, agacé par l'arbitrage du match contre le Stade Toulousain. Le sage demi-de-mêlée Paul Abadie l'avouait en conférence d'après-match : "On a tous la tête basse ce soir, mais il faut vite se remobiliser car on a une grosse échéance contre Lyon. Il faut qu'on bascule sur autre chose et s'en servir pour faire le maximum et ramener des points de Lyon."

C'est donc ce que le staff s'est échiné à faire cette semaine. Dès lundi, des visionnages ont eu lieu pour apprendre de ses erreurs. 22 pénalités prises contre Toulouse, un record cette saison en Top 14. "On a travaillé collectivement en montrant pas mal de vidéos, en parlant avec les joueurs et en faisant des petits ateliers. Ensuite, les joueurs ont individuellement regardé les vidéos et ensuite sont allés sur le terrain" explique Goderzi Shvelidze, l'entraîneur des avants du CAB.

Un état d'esprit revanchard

Pourtant, tout n'a pas été à jeter dans le contenu du dernier match. Face à une faible équipe de Toulouse, Brive s'est montré à l'aise dans les airs. "C'est vrai qu'on avait eu une semaine en plus pour travailler sur leur touche" raconte Andrès Zafra, le deuxième ligne colombien. "A Lyon, la touche est plus forte qu'à Toulouse" analyse-t-il, "c'est l'une des meilleures et ça va être plus dur selon moi, mais on va essayer de tout faire pour les priver de ballons."

Et puis, une fois le ballon dans les mains du CAB, faut-il encore savoir quoi en faire. C'était l'un des points qui avait péché lors du match contre le Stade Toulousain. Néanmoins, les conditions climatiques annoncées pluvieuses peuvent ralentir le jeu, ce que ne croit pas néanmoins Goderzi Shvelidze. En cause, notamment, le nouveau terrain synthétique lyonnais, mis en place depuis le début de la saison. "On a l'habitude de s'entraîner sur un terrain synthétique à Brive" explique l'ailier Pierre Tournebize. "C'est une surface rapide et on espère qu'elle sera à notre avantage pour les trois quarts. On doit mettre à profit cela pour envoyer du beau jeu".

Première feuille de match pour Tanguy Lacoste, retour de Nico Lee

Avec "'un esprit revanchard", le CA Brive s'alignera avec une composition solide, laissant place à quelques jeunes à cause des blessures et suspensions. Ainsi, si Tedo Abzhandadze tiendra l'ouverture, il sera suppléé en remplaçant par le jeune Espoir Tanguy Lacoste. Si on attendait la première feuille du talonneur joker Motu Matu, il n'en est rien. En revanche, Nico Lee, le centre sud-africain blessé au pied depuis le match de Perpignan, fera son retour en finisseur.

La composition du Lyon OU

La composition du CA Brive