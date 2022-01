Rugby - Top 14 (J14) - De retour de blessure, le capitaine SaÎd Hirèche veut "évacuer la frustration" à Pau

Noël a été particulier pour les brivistes. C'est par message qu'ils ont appris que le derby contre Clermont, match pour lequel un groupe s'était préparé depuis plus de deux semaines. "Ils ont eu le dimanche en plus dans leurs familles" a raconté le coach Jérémy Davidson, qui a adapté sa semaine d'entraînement et permis aux joueurs de fêter Noël ensemble avec leur famille, pour ceux qui le pouvaient.

Mais dès lundi, avec la vidéo, les joueurs se sont remis au travail, et avec une déception à évacuer. "Je dirais pas qu'on se tape la tête contre les murs mais..." évoque, le sourire au coin des lèvres, Joris Jurand. L'arrière du CAB veut faire une énorme performance ce week-end contre Pau, "pour passer à autre chose et évacuer cette déception" de n'avoir pu joué la semaine dernière.

"On a envie de faire ce qu'on aime, du rugby"

Saïd Hirèche, le capitaine, enfin de retour

"On doit relativiser, on est en bonne santé et on va jouer contre Pau". Le sage Saïd Hirèche se met lui aussi en ordre de bataille pour ferrailler contre les palois. Lui a aussi envie d'en découdre, car il n'a plus joué sous les couleurs blanches et noires depuis...le 6 novembre 2021 contre le Racing 92. "C'est vrai que ça fait un moment" en convient le capitaine du CAB, "car après le Racing, j'étais à côté de Peniami Narisia et Thomas Laranjeira (toujours blessés aussi, ndlr), on travaillait spécifiquement pour revenir".

Saïd Hirèche s'était effectivement blessé au mollet. "On a pris le temps de bien soigner, pour pas prendre de risque de se blesser encore plus" souligne le joueur de 36 ans. "Et puis, j'ai aussi pris le temps de récupérer après un premier bloc qui avait été hyper long" souligne-t-il. "Et puis, il y avait du monde en troisième ligne et tout le monde a fait des bons matchs" analyse-t-il, désormais près à reprendre sa place et participer à l'effort collectif.

Un arbitre en visite au Stadium

Déçus et frustrés de n'avoir pu jouer la semaine dernière, Saïd Hirèche admet manquer de "la récompense de la semaine", celle de jouer sur le terrain après s'être entraînés. Surtout que ce derby, les brivistes l'avaient préparé avec un arbitre de Top 14, Pierre Brousset, venu au Stadium il y a deux semaines pour aider. L'idée : gommer l'indiscipline, des fautes "évitables comme le hors jeu de ligne ou le grattage. Il nous a donné quelques clés" estime le capitaine.

De la discipline, il en faudra face à Pau, une équipe qui n'a pas joué la semaine dernière, touchée par des cas de covid. Le capitaine ne s'affole pas mais il est ferme : "Il n'y a pas de 'il faut' ! On va mettre en application tout ce qu'on a bossé stratégiquement et le résultat nous sera favorable." Boosté comme jamais, le groupe de Brive part à Pau avec l'esprit conquérant, en voulant renverser la table, un peu comme l'an dernier. "On avait été très réalistes en trouvant des solutions offensives ou défensives." "Pau, quand ils n'ont pas le ballon, ils sont moins performants" note l'arrière Joris Jurand, "donc on devra moins se séparer du ballon au pied et faire péter tout ce qu'on a en nous". Les joueurs promettent du rythme et une victoire, pour que Brive ne paye pas les "Pau" cassés du derby reporté.