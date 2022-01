Rugby - Top 14 (J15) - Brive plaît mais Brive perd face à Bordeaux-Bègles (19-22)

La victoire était impérative. Malheureusement, Brive a perdu sur son terrain face à Bordeaux-Bègles (19-22). Malgré une touche conquérante, une discipline posée et un allant offensif, le CAB s'est fait piéger par Woki et Lucu. Le CAB est 13e de Top 14 après la victoire de Perpignan à Biarritz.

Brive a quand même marqué deux essais par Tuicuvu et Bituniyata

"On est capable d'élever notre niveau de jeu" avait dit Thomas Laranjeira avant le match. La première mi-temps a donné raison à ses propos. Brive sort à 14-3 et mene devant le leader avec un magnifique essai de Bituniyata (19'). La deuxième mi-temps sera plus à l'avantage des Bordelais qui vont grignoter leur retard jusqu'à cet essai de Cameron Woki après une erreur défensive de Brive. Premier assaut qui se conclura par des pénalités réussies de la part de Maxime Lucu.

Brive chute donc dans son Stadium 22 à 19 face à Bordeaux-Bègles. Le CAB récupère néanmoins le point de bonus défensif.