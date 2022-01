Rugby - Top 14 (J15) - Face à l'UBB, le CAB veut retrouver son public et la victoire

Les brivistes ont quitté Pau avec 40 points pris dans la besace et de la colère et de la frustration. Cette semaine, ils ont eu le temps pour cogiter et se remettre directement au travail. Car, la lutte pour le maintien démarre ce samedi au Stadium, pour le premier match à domicile de 2022.

Une finale avant l'heure

"C'est un match capital" souligne le pilier franco-italien Pietro Ceccarelli. "Chaque match désormais sera comme une finale, c'est pourquoi nous voulons plus que tout l'emporter" souligne le pilier. Avec 21 points au compteur et une douzième place, Brive est effectivement à une mauvaise place, car elle doit forcement l'emporter. Si le CAB perd, il aura très peu de chance d'éviter la zone de relégation car Biarritz et Perpignan s'affrontent dans le même temps. "On ne doit pas trop regarder ce qui se passe autour de nous : se contenter des résultats de ce qui sont derrière, ça nous a jamais trop réussi" explique le sage Thomas Laranjeira, de retour à la place de titulaire depuis sa déchirure au mollet après le match contre Biarritz.

Un arbitre pas méconnu du CAB

Pour battre Bordeaux-Bègles, équipe la plus en forme du moment, il n'y a pas 36 solutions. "Il faudra attaquer fort pour les mettre dans le doute" assure Pietro Ceccarelli, le pilier droit de Brive. "On devra les dominer en touche et en mêlée, c'est ce qui nous permettra de prendre la température du match et les mettre tout de suite en faute en mêlée." Les mettre en faute sans se mettre à la faute, car l'indiscipline a déjà coûté trop cher aux brivistes cette saison. Ce samedi après-midi, c'est un visage connu qui sera au Stadium. Pierre Brousset arbitrera cette rencontre. "On connaît cet arbitre" avouait Goderzi Shvelidze, le coach des avants brivistes. Il était effectivement venu en décembre dernier. "Il a arbitré un entraînement et on sait ce qu'il attend" explique Obé.

"Il faut qu'on ait une bonne image et si on avance et qu'on fait pas de faute, l'arbitre va voir qu'on a envie de jouer" - Goderzi Shvelidze

Certes, cela ne fera pas tout face à une équipe qui est en très bonne forme. Néanmoins, elle n'a pas remporté un match contre Brive depuis 5 ans au Stadium."Je n’ai pas gagné souvent à Brive" avouait le manager de l'UBB Christophe Urios. "Tellement peu souvent que je ne m’en souviens pas. Par contre, j’ai souvent pris des torgnoles, des boîtes, des gros scores, ça oui."

Brive devra donc faire preuve de rugosité. "On doit se racheter" explique Esteban Abadie "et chacun d'entre nous doit ce samedi se sacrifier les uns pour les autres". "C'est la guerre" explique aussi Thomas Laranjeira. Pour faire parler la poudre, il faudra donc faire sauter le verrou bordelais.

La composition du CA Brive

La composition de l'Union Bordeaux-Bègles