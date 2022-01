Rugby - Top 14 (J16) - Victoire impérative pour le CA Brive face à la lanterne rouge Biarritz

Mobilisation générale pour le CA Brive ce samedi. Les Noirs et Blancs affrontent Biarritz, lanterne rouge du classement de Top 14. 13e avec deux points de plus que Biarritz, les corréziens doivent réagir et retrouver le chemin de la victoire.

"C'est un match à fort enjeu". Le capitaine du CAB Saïd Hirèche ne se cache pas derrière son petit doigt. Cette rencontre est capitale pour le CA Brive si le club veut le plus vite possible acquérir son maintien en Top 14. "Etre 13e, c'est pas agréable" confie Saïd Hirèche, car "on calcule toujours dans la tête, donc il faut gagner."

Se concentrer et ne pas faire de fautes idiotes

Le vestiaire en est conscient. Très concentré, le deuxième ligne Andrès Zafra a joué le maintien toute la saison dernière avec Agen, échouant certes à la fin. "Il faut que l'on maîtrise nos ballons" explique le colombien, "et que l'on ne s'affole pas. Biarritz est une équipe qui adore enchaîner les temps de jeu", notamment grâce à une paire de centre avec un Wallaby et un All Black, ou encore avec Johnny Dyer, l'un des meilleurs gratteurs du championnat.

Pour cela, il faudra éviter d'être indiscipliné. Ce secteur "est en progrès" en convient l'arrière Thomas Laranjeira. Néanmoins, l'enjeu du match ne doit pas polluer les bonnes performances des brivistes depuis le début de l'année civile. "Parfois, souligne le buteur briviste, l'envie est tellement importante que tu dépasses tes limites. Il faudra qu'on garde nos nerfs et notre sang froid pour ne pas sortir du match idiotement".

Fa'aso'o et Lee de retour dans le XV de départ

Pour espérer gagner ce match, il faut donc mettre de la puissance. Pour cela, les coachs de Brive ont misé sur une composition agressive. Le CAB peut ainsi compter sur le retour de joueurs blessés, comme le numéro 8 So'otala Fa'aso'o. "Chaque joueur qui rentre est important pour le groupe" note le coach des arrières Jean-Baptiste Péjoine. Pour autant, "ce n'est pas parce que les blessés reviennent que ça va être les Messi de notre effectif, mais ça nous apporter de la profondeur". Important, car du côté basque, par exemple, de nombreux joueurs seront indisponibles, comme les demi-de-mêlées Tomas Cubelli et Barnabé Couilloud.

La composition du CA Brive

La composition du Biarritz Olympique