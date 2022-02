Rugby - Top 14 (J17) - Le CA Brive coule au Racing 92 (57-19)

Brive n'a pas émergé de la partie lors de cette rencontre de la 17e journée de Top 14. Le Racing 92 l'emporte 57 à 19. Les corréziens encaissent 8 essais et n'en marquent que trois.

Les brivistes ont manqué de puissance et de vitesse en première mi-temps

Dure défaite pour le CA Brive. Les Corréziens, sous l'oeil de leurs supporters venus voir l'affrontement à la Paris la Défense Arena, ont perdu 57 à 19 face au Racing 92.

La rencontre

La première mi-temps a été fatale aux brivistes, encaissant trois essais coup sur coup en 8 minutes (Gomez Sa, Lauret, Klemenzsak) puis deux autres dix minutes plus tard (Taofifenua et Imhoff). A la mi-temps, le Racing menait déjà 36 à 7. En deuxième mi-temps, les brivistes ont mieux résisté défensivement, mais ont perdu des plumes (Victor Lebas et Paul Abadie sont sortis sur blessures). Rien n'y a fait, malgré deux essais dont un sur ballon porté de Peniami Narisia. Les brivistes s'inclinent lourdement 57 à 19. Pas de bonne augure avant de recevoir Clermont.

Les déclas

"Une soirée pourrie et une énorme désillusion"

C'est ce qu'a reconnu Enzo Hervé après la rencontre. L'ouvreur a estimé aussi qu'une "énorme remise en question" devra intervenir cette semaine, avant le derby contre Clermont.

"On a gâché en première mi-temps une très bonne semaine d'entraînement [...] On parlera moins cette semaine dans le vestiaire"

Jean-Baptiste Péjoine a reconnu, comme Enzo Hervé, la dure réalité : ces trois voir quatre essais inscrits dans les 41 premières minutes.

Le joueur en forme : So'ooty Fa'aso'o, dernière lame de Brive

Dans cette soirée morose pour Brive, un joueur a surnagé néanmoins. Le troisième ligne So'ooty Fa'aso'o a montré encore sa puissance, en étant impliqué sur les trois essais de Brive. Il en marquera même un sublime en deuxième période (55e). De loin, il a été le meilleur briviste sur le terrain.

Le jour sans : la défense briviste

Trois essais en à peine six minutes...de longues percées sans même tenter un plaquage, un manque de couverture...les brivistes n'ont pas été efficaces en défense, c'est un euphémisme. Jean-Baptiste Péjoine dit même plus : "On a été passif" s'agace le coach.

La statistique : 0

Le nombre de victoires à l'extérieur de Brive cette saison...Certes, face au Racing, difficile de tenter un véritable coup alors que des internationaux sont revenus du XV de France. Néanmoins, l'équipe type envoyée était compétitive.

L'info en + : Juan Imhoff parti pour rester

En conférence de presse, une question a été posée à l'argentin du Racing 92 sur son avenir. Sans y répondre personnellement - "aucune décision n'a été prise" -, l'ailier a confirmé néanmoins qu'il souhaitait rester au sein du club francilien. Une annonce devrait être faite dans les prochains jours. Cela clôturerait-il l'intérêt du Racing pour l'ailier fidjien Setareki Bituniyata ?