Rugby - Top 14 (J17) - Le CA Brive veut prouver qu'il peut enchaîner face au Racing 92

La philosophie de Brive est résumée en quelques mots par Joris Jurand, l'ailier corrézien : "On va essayer de les embêter le plus possible, donc être au score à la mi-temps, à la 60e, et puis à la 70e, on va se permettre de rêver." Le CAB est sorti dans la zone rouge avec sa victoire face à Biarritz 33 à 10. Cette semaine, les corréziens affrontent un gros morceau, le club francilien du Racing 92. "Le Racing est une équipe de stars. Pourquoi pas montrer que nous, on est ambitieux, et qu'on veut essayer d'être au même niveau que tout le monde en Top 14. Il n'y a rien à perdre dans l'Aréna" complète le coach Jérémy Davidson.

De la continuité et de l'intensité

Rien à perdre. Brive a désormais le vent dans le dos, après avoir combattu vent de face pendant plusieurs semaines, avec la menace des barrages. Mais, ce samedi, c'est sans vent et sans pluie qu'ils ferrailleront dans la Paris la Défense Arena de Nanterre. Terrain couvert synthétique. "Une boîte de nuit" sourit Joris Jurand. Mais, avant de danser, les corréziens devront stopper leurs adversaires et les affronter sur leur propre terrain. "On les a bien étudié" souligne Mathieu Voisin, le capitaine briviste ce samedi. "Si on les prend sur le jeu au sol et leur conquête, sur laquelle ils s'appuient pour mettre des essais en première ou deuxième phase, cela rend leur jeu plus compliqué"

Il s'agira aussi d'être dynamique, complète le coach. "On espère avoir un jeu avec de l'alternance et de l'intensité. La semaine dernière, on a bien adapté notre jeu en deuxième mi-temps. On veut continuer de la même façon." Jérémy Davidson attend donc de ses joueurs un effort de continuité. Il faut dire que Brive n'a pas enchaîné deux victoires d'affilées de la saison et n'a jamais gagné à l'extérieur...

Stuart Olding et Mitch Lees débuteront à l'Arena

Pour mettre toutes les chances de leur côté, Brive envoie donc en région parisienne une équipe très compétitive avec plusieurs retours dans le XV titulaire : Mitch Lees et Pietro Ceccarelli, touchés par la Covid, Hayden Thompson-Stringer et Stuart Olding débuteront après leur blessure. Valentin Tirefort fait son retour dans le groupe, qui accueille un petit nouveau puissant : le numéro 8 Dylan Lam, très en vue face aux palois en Challenge Cup.

Chez les racingman, le triangle Taofifenua-Imhoff-Beale sera complèté par Vakatawa au centre. Et si les stars pêchaient par suffisance ? Pas sûr que ce soit le discours des coachs, l'ancien briviste Didier Casadeï en tête, qui expliquait à France Bleu Limousin cette semaine, que "le Top 14 est homogène, donc tout le monde peut battre tout le monde."

La composition du Racing 92

La composition du CA Brive