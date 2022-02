Rugby - Top 14 (J18) - Le CA Brive veut enchaîner une deuxième victoire face à Montpellier

La tâche est dure pour Brive. Les corréziens reçoivent ce samedi le dauphin du leader Bordeaux-Bègles, le MHR (17 heures). C'est l'équipe en forme du moment, puisqu'elle enchaîne 8 victoires d'affilée en Top 14. A contrario, les brivistes n'ont jamais réussi à avoir cette constance cette saison. Le dernier enchaînement de victoires pour le CA Brive remonte au mois de janvier 2021. Il avait commencé par une victoire contre....le MHR.

Un match radicalement différent de 2021 ?

Simon-Pierre Chauvac se souvient de cette rencontre (gagnée 23-22). _"C'était un match très serré. Dans les vingt dernières minutes, on avait pas fait une mêlée." Le pilier se remémore une fin de match haletante, avec de nombreux temps de jeu alignés...avant de conclure. "Pour les trois-quarts, les gars savent quoi faire. Nous aussi devant." C_ar il est bien probable que Montpellier vienne en Corrèze pour jouer au rugby via leur ligne d'arrière : Bouthier, Rattez, Tisseron, Darmon, et l'international Sprinbock Jan Serfontain seront titulaires.

"Certains matchs de Top 14, c'est du niveau international" - Pietro Ceccarelli, le pilier briviste

Face à ces noms, Guillaume Galletier va enchaîner. L'ancien montpellierain, intégré en Corrèze depuis trois ans, est ravi. "Bien sûr, c'est bien d'enchaîner" souligne le trois-quart centre formé dans l'Hérault. "la semaine dernière, ça s'est bien passé pour l'équipe. J'ai engrangé de la confiance ces dernières semaines. Je me sens bien, encore plus contre Montpellier, avec mon cousin en face, j'ai envie de confirmer et d'apporter à l'équipe tout ce que je peux apporter" dit-il.

Des internationaux de retour au bon moment ?

Pietro Ceccarelli aura lui dans son viseur le pilier français Mohamed Haouas. L'italien vient justement de vivre sa première titularisation avec la Squadra Azzura contre l'Angleterre. "Ce sont deux gros matchs, deux émotions. Ca arrive rarement, même si les matchs de Top 14 se rapprochent du niveau international." En mêlée, il faudra donc être solide. Et discipliné. Montpellier a dans sa manche un atout fort : l'ancien arbitre Alexandre Ruiz. "On sait que Montpellier a progressé là-dessus" confesse Jérémy Davidson. Mais le coach a vu du mieux ces derniers matchs, notamment contre Clermont. "On a pas pris de carton, on a été moins pénalisé. On a remis notre discipline dans l'ordre, il faut continuer comme cela". Verdict sur le terrain vers 19 heures ce samedi.

La composition du CA Brive

La composition du Montpellier Hérault Rugby