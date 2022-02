Rugby - Top 14 (J18) - Match nul cruel pour le CA Brive face à Montpellier (16-16)

L'entame de match a été bien mieux que face à Clermont. Les brivistes scorent par leur capitaine Saïd Hirèche, et mènent rapidement 10 à 3. Néanmoins, les corréziens vont se faire rattraper en fin de première mi-temps par les montpellierains, qui se nourrissent des pénalités. En deuxième mi-temps, malgré une belle résistance, les brivistes tiendront le résultat et les montpellierains en enchaînant mêlées sur mêlées...jusqu'à la 79e minute et cet essai sur ballon porté qui donne deux points au MHR...et en fait perdre autant à Brive.

Plus d'infos à suivre