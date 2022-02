Rugby - Top 14 (J19) - Le CA Brive reçoit Toulon pour valider la passe de trois bons matchs à domicile

Brive doit faire le grand saut ce samedi (21h05). Le Stadium reçoit en prime-time le RC Toulonnais et ses stars, 12e et en proie au doute. L'occasion est promise pour Brive de se libérer d'une (petite) pression dans la lutte pour le maintien en Top 14.

"Ce match contre Toulon est un des plus importants" de la saison du CA Brive. L'ailier argentin Axel Muller ne croit pas si bien dire. Le CAB, 11e du classement, reçoit un RCT plus que jamais en proie au doute, avec des prestations sportives irrégulières et une pression extra-sportive importante. Mais surtout, Brive se doit de confirmer les bons résultats enchaînés ces deux derniers week-end. Les corréziens restent sur une victoire importante dans le derby face à Clermont (27-20) et un match nul cruel mais pas négligeable face au deuxième du championnat, Montpellier (16-16).

Devant le public du Stadium, mettre de la discipline en mêlée

Enchaîner trois matchs d'affilée avec l'avantage du terrain à domicile est ultra-rare. "Jouer devant nos supporters, ça nous fait plaisir" confirme Axel Muller."Ici, je crois que l'on joue mieux, donc ce match contre Toulon est très important" souligne l'argentin. Même si l'affluence du dernier match n'était pas la plus grande (8 500 spectateurs), les supporters leur préparent en plus des cadeaux, comme ce tifo qui se dépliera juste avant le match, préparé par les Afeciouna.

Les brivistes vont devoir donc mettre de l'envie et de l'agressivité dans cette rencontre. Ils devront effacer la difficile prestation de la semaine dernière, notamment en mêlée. Le pauvre pilier Simon-Pierre Chauvac en avait fait les frais avec quatre pénalités en première mi-temps. _"En ce moment, on est visé par les arbitres, même si les adversaires font la faute, ce sont nous qui sommes pénalisés"souligne Goderzi Shvelidze, l'entraîneur de la mêlée briviste."Rude decisions"confirme également en anglais le pilier Hayden Thompson-Stringer. Le message cette semaine du staff a été de partir à la reconquête de la mêlée. "On avance petit à petit, on travaille à 100% et j'espère que cela va basculer de notre côté"_souligne le coach des avants.

Le retour de deux géorgiens et la titularisation de Stuart Olding

Goderzi Shvelidze a quand même eu une surprise de taille : celle du retour de deux géorgiens. Vasil Lobzhanidze et Luka Japaridze devaient jouer ce dimanche contre la Russie à Tbilissi. Le match, compte tenu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a été reporté. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés avec le groupe cette semaine mais seront alignés en finisseurs. "Cette semaine sans les géorgiens et sans Pietro (Ceccarelli, titularisé avec l'Italie contre l'Irlande), sans joueurs importants, c'est un peu dur" reconnaît l'entraîneur. Pour autant, coach Shvelidze pourra compter sur Soso Bekoshvili, titulaire face à Clermont. A noter aussi le retour de Stuart Olding : l'irlandais sera associé à Enzo Sanga à la charnière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à eux, le RCT et sa plâtrée d'internationaux à tous les étages : Du Preez, Parisse et Isa en troisième ligne notamment. "C'est très costaud Isa" reconnaît Retief Marais, troisième ligne briviste, "Parisse, c'est un joueur très technique et expérimenté. Il faut juste que l'on fasse notre boulot" souligne le sud-africain. L'objectif était trois victoires, il ne sera pas rempli totalement. Mais ce succès ce samedi soir viendrait faire la passe de trois...bonnes prestations du CAB. Et permettrait de plus regarder vers le haut que vers le bas.