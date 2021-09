Rugby Top 14 (J2) - Premier déplacement "hostile" en terres héraultaises pour le CA Brive

C'est en leader du Top 14 que Brive se déplace pour la première fois de sa saison. Certes, ce n'est que la deuxième journée, mais lors de sa victoire face à Perpignan (36-15), les brivistes ont montré beaucoup d'application au jeu au sol comme en touche. Cette victoire à cinq points a fait du bien au collectif. "La pression n'est pas sur nos épaules" souligne Guillaume Galletier, le centre du CAB.

C'est que Montpellier, en arrachant le match nul la semaine dernière à Mayol face à Toulon, a énormément à prouver en ce début de saison. Prouver notamment que la mauvaise huitième place de l'an dernier est un épiphénomène. "Si on était pas une équipe, on serait en Pro D2" signalait Fulgence Ouedraogo, le capitaine héraultais. C'est donc dans le combat et l'intensité que les Montpellierains attendent les brivistes. "Ca va être un match très dur" souligne Stuart Olding, promu capitaine ce samedi au GGL Stadium.

"Ils sont costauds devant et derrière aussi. Il va y avoir beaucoup de contacts et de chocs. Mais on s'est entraînés durant la semaine et j'espère qu'on pourra apporter cela durant le match" - Stuart Olding

Le retour du public à l'extérieur, "sympa mais pas pour nous"

Autre facteur : le retour des déplacements en terres conquises. Pour son premier match à domicile, le MHR a multiplié les actions de communication : invitations gratuites pour soignants et étudiants marqués par la crise sanitaires...etc... Bref, il y aura du monde au GGL Stadium. "C'est un déplacement hostile pour nous" croit savoir Guillaume Galletier, le local de l'étape. "Pour avoir des échos de chez eux, le stade sera bien rempli. Ca va être une ambiance sympa c'est sûr...enfin, sympa, pas pour nous" sourit le centre originaire de Montpellier, qui n'est pas effrayé par les sifflets du public. "C'est ça le rugby !"

Et pourquoi pas faire un gros coup chez le MHR ce week-end ? Brive n'y a plus gagné depuis le 7 novembre 2014. Surtout, le CAB a besoin de points à l'extérieur pour remplir l'objectif du Top 8 fixé par son président, Simon Gillham. "Tous les points vont compter" ajoute Mathieu Voisin, le troisième ligne de Brive. "On y va avec de l'ambition, tout en restant à notre place. On va jouer en cherchant le bonus ou des victoires à l'extérieur, c'est notre objectif à l'extérieur".

La composition du Montpellier Hérault Rugby

La composition du CA Brive Corrèze Limousin