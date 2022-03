Rugby - Top 14 (J20) - Le CA Brive est toujours mauvais à l'extérieur, battu 41 à 15 par La Rochelle

La première mi-temps a été à sens unique pour les rochelais. Brive, trop indiscipliné, a laissé trop de ballons à l'équipe de La Rochelle. Surtout, elle écope de deux cartons jaunes pour Setareki Tuicuvu, après un plaquage dangereux sur Thomas Lavault, puis Dylan Lam, pour sa première titularisation en Top 14. La Rochelle a passé le plus clair de son temps dans les 22 mètres brivistes, grâce à des pénalités acquises sur des renvois. Levani Botia et Dany Priso scorent par deux fois. Dylyn Lleyds alourdi le score, qui au moment de rentrer aux vestiaires, est de 34 à 3.

La deuxième mi-temps a été plutôt à l'intiative des Rochelais, malgré un premier temps fort briviste et l'essai de Tirefort. Mais, encore une fois, Brive perd des ballons et commet des fautes et les Rochelais les punissent. Florian Dufour inscrira le dernier essai de la rencontre avant la sirène. Score final : 41-15