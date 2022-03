Rugby - Top 14 (J20) - Un dernier gros défi avant la trêve pour le CA Brive à La Rochelle

Un petit effort avant des vacances bien méritées. Après un mois de février sur les chapeaux de roues, Brive doit désormais passer la seconde pour tenter de mettre en défaut une des équipes les plus solides de Top 14. Ce samedi (17 heures), le CAB se déplace à La Rochelle au stade Marcel-Deflandre.

Un déplacement avec un peu plus de sérénité. Car Brive a fait le travail en gagnant deux rencontres (Clermont et Toulon) et en échouant, malgré un match abouti, à obtenir les deux points. Mais attention à ne pas se relâcher prévient le coach de la touche Arnaud Méla. _"_J'ai remarqué qu'on était meilleur quand on avait de la pression que quand on en avait pas" souligne gravement l'entraîneur. "Alors, on devrait s'en mettre un peu car ça pourrait tourner en un match risible" souligne l'ancien deuxième ligne. Le match risible, c'est celui contre le Racing 92, où Brive avait pris 50 points. "J'ai l'impression qu'on avait pas tout donné" là-bas estime Arnaud Méla, qui prévient : samedi, il faudra "se donner à 100%".

La Rochelle, équipe redoutable à domicile

La Rochelle a beau être septième du classement, l'équipe est certes moins dominatrice que la saison dernière, elle reste imposante. "Ils galèrent à l'extérieur en perdant à Pau et Biarritz, mais si on prend toutes leurs performances à domicile, ils ont tout gagné sauf contre Montpellier" estime Mathieu Voisin. Le capitaine parle donc d'un "gros défi, dans un stade à guichets fermés la plupart du temps. Ils sont sûrs de leurs forces" explique le troisième ligne. Quant à Brive, s'il doit faire moins de calculs cette semaine, attention au piège. "Si on gagne pas nos duels, si on est pas discipliné, on va leur redonner des ballons faciles" souligne Mathieu Voisin.

Des joueurs de retour, première titularisation de Dylan Lam

Les trois rencontres à domicile du CAB ont, certes, permis d'engranger de la confiance. Mais, le prix de cette engagement, ce sont des blessures de Matu, Japaridze ou encore Jurand et Hervé. En conséquence, Tedo Abzhandadze sera l'ouvreur, Dylan Lam connaîtra sa première titularisation et Axel Muller sera l'arrière de ce match, puisque Jérémy Davidson fait encore confiance au duo de centre Galletier-Tuicuvu. "En réalité, il n'y a pas grand chose qui change" estime l'ailier Wesley Douglas, qui connaîtra son premier match depuis début février. "Tedo revient, mais en même temps, il est là depuis longtemps" dans l'équipe souligne l'anglais. Pour Mathieu Voisin, qui lui aussi n'a pas joué depuis le match du Racing, "on a la dalle car on a loupé trois beaux matchs à domicile, on était près mais loin". Le troisième ligne ajoute néanmoins que la performance collective sera plus à scruter que les performances individuelles. Il le faudra face aux Will Skelton, Dany Priso, Pierre Bourgarit et Brice Dulin...

La composition du Stade Rochelais

La composition du CA Brive