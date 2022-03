Rugby - Top 14 (J21) - Brive s'offre Castres avec bonus et avance ses pions pour le maintien (27-12)

Malgré un match avec beaucoup de pénalités et de déchets, Brive l'a emporté 28 à 12 face à Castres à domicile. Un point de bonus qui va être précieux encore pour le maintien.

Et pourtant que ce fut dur ! La première mi-temps fut très hachée, avec énormément de fautes de part et d'autres. Heureusement, à chaque incursion des brivistes dans le camp castrais, il y avait des points : trois par Olding en début de période, lors de l'essai conclu par Esteban Abadie. A la mi-temps, Brive mène 11 à 9. Faible écart qui aurait pu inquiéter, mais les corréziens ne s'affolent pas et renverse les castrais par deux fois avec Sooty Fa'aso'o, sur une combinaison travaillée à l'entraînement sur la touche. L'état d'esprit est aussi combatif, tant en défense qu'en attaque, avec cet essai inscrit à la dernière minute.