Rugby - Top 14 (J21) - Le CA Brive ne veut pas tomber dans le piège castrais

"Il nous reste six matchs, c'est six finales" L'aveu d'Enzo Hervé est cruel et lucide à la fois. Alors que Brive s'était mis dans une bonne position après ses trois bons matchs à domicile de février (2 victoires, un match nul), le CAB doit à nouveau compenser son manque de rigueur à l'extérieur cette fois-ci contre Castres à domicile.

La pression comptable du classement de Top 14

Dans le même temps, Pau affrontera Perpignan. Un match crucial auquel le staff, on l'imagine bien, sera très attentif. "Il ne reste pas beaucoup de matchs, souligne le coach Jérémy Davidson, "c'est une fin de match très serrée et qui nécessite des grosses performances." Les joueurs, eux, ne veulent pas se mettre martel en tête, à l'image du troisième ligne Esteban Abadie. "Si on commence à attendre les résultats des autres et ne pas se concentrer sur nous, on fonce droit dans le mur. Si on était dans la position inverse, on commencerait à se poser la question, mais là, on est devant Biarritz et Perpignan. La priorité, c'est nous."

Attention au trashtalking

Face à Brive, c'est donc les tarnais de Castres qui se présentent au Stadium. Une équipe réputée "enquiquinante". "On les connaît, raconte Esteban Abadie, ils ont un gros paquet d'avants, derrière ça joue bien. Et puis on sait, ils sont très agressifs...ils vont venir nous parler dans le bec, se mettre à la faute et rentrer sur les côtés dans les rucks. A nous de garder notre sang-froid et de ne pas rentrer dans leur petit jeu." Pour cela, les coéquipiers de Saïd Hirèche pourront bénéficier d'un avantage léger : la connaissance de la manière de fonctionner de l'arbitre, Pierre Brousset, venu arbitrer et aider le club avant la Noël dans leur quête de discipline. "On devra être discipliné, ajoute Esteban Abadie, et faire une grosse entame" pour tenter de lutter contre Kockott et consorts...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hervé en finisseur, Olding en titulaire

Jérémy Davidson a donc dévoilé sa composition pour cette rencontre. Si Thomas Laranjeira, préservé, ne sera pas du match, le technicien irlandais a maintenu sa ligne de trois-quarts performante lors des trois matchs à domicile. Seul changement : Stuart Olding, associé à Vasil Lobzhanidze à l'ouverture. Enzo Hervé sera donc remplaçant, après une blessure à la cheville qui l'a embêté depuis le mois de février. "J'ai été mis au repos durant les deux semaines sans matchs, donc je suis à 100% prêt" estime l'ouvreur corrézien. Prêt à rentrer à tout moment dit-il.