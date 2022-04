Rugby - Top 14 (J23) - Brive est mis sur la touche par Lyon (31-17), le maintien se jouera face à l'USAP

Le pilier lyonnais Demba Bamba en convenait après la rencontre. "On savait que si l'on ne faisait pas beaucoup d'erreurs, ça allait nous sourire et c'est ce qui s'est passé. La stratégie a marché". Néanmoins, les lyonnais ont buté en première période sur des corréziens vaillants. Sous une pluie battante, Tevita Ratuva va en filou inscrire le premier essai du match (11e), et le CAB va mener rapidement 10 à 3. Et après...une, deux puis trois touches volés par Dylan Cretin. L'international chlemard passe devant Saïd Hirèche à trois reprises. "La touche, c'est 85% de mental" analysait Arnaud Méla après la rencontre. "A partir de là, on a pas su rectifier le tir" constate l'impuissant coach de la touche.

Berdeu roi en Corrèze

A la mi-temps, Lyon mène 15 à 10. Les brivistes sont encore au contact, mais vont lâcher...seulement trois minutes après le début de la rencontre. Jordan Taufua répondra à Tevita Ratuva. Lors des 20 dernières minutes, Brive saura réagir, grâce notamment au premier essai en noir et blanc d'Enzo Sanga. Mais ils resteront impuissant, face notamment aux 26 points au pied de Léo Berdeu. Sur les 16 pénalités brivistes, huit ont été convertis en points par l'ouvreur lyonnais. "On a tout simplement pas su s'adapter aux conditions météo", exécrable en Corrèze ce samedi, expliquait le talonneur Thomas Acquier. "On s'est fait pénalisé car on se couchait sur le ballon dans les rucks...bref c'est une somme de détails" qui mène à cette défaite 31 à 17.

La finale pour le maintien se jouera face à l'USAP

Au classement, Brive reste douzième avec 42 points. Le CAB possède toujours sept points d'avance sur Perpignan, barragiste. Pour s'assurer sa présence dans l'élite, il faudra impérativement battre l'USAP au stade Aimé-Giral samedi prochain. "On savait que ce maintien serait dur à aller chercher" lâche Thomas Acquier. "On aurait pu se faciliter la tâche ce soir, mais on a toujours notre destin entre nos mains" concluait le talonneur.

La semaine de travail va être studieuse explique le capitaine Saïd Hirèche. "On va agir sur ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire notre jeu. Tu prends une claque, tu te relèves et tu te remets au boulot lundi, c'est tout". De quoi convaincre les derniers supporters qui souhaiteraient se rendre en pays catalan. Quatre bus sont presque remplis de supporters corréziens pour le match de samedi.