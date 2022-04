Le CA Brive reçoit ce samedi (17h15) le LOU Rugby au Stadium. Un match important, car en cas de victoire et de défaite de Perpignan face à La Rochelle, le CAB se maintiendrait à 99%. Mais les lyonnais ont besoin de points pour espérer se qualifier dans le Top 6.

Rugby - Top 14 (J23) - Brive/Lyon, un match capital et décisif pour le maintien

Vasil Lobzhanidze et ses coéquipiers devront être intraitables face à une grosse équipe lyonnaise

L'un vise le haut, l'autre veut s'éloigner du bas. Sur la pelouse Amédée-Domenech du Stadium va se jouer ce samedi un vrai combat pour la victoire. Brive, douzième du classement du Top 14, reçoit Lyon, septième, pour le compte de la 23e journée du championnat. "Il nous reste quatre matchs, donc cette rencontre est très importante pour la survie du club et pour les supporters" souligne évidemment Simon-Pierre Chauvac, le pilier gauche briviste.

Une victoire et le maintien se rapproche

Si Brive l'emporte, les corréziens auront alors 11 points d'avance sur Perpignan, à moins que les catalans l'emportent face à La Rochelle à Marcel-Deflandre. Le scénario est possible mais pas forcement probable, tant les rochelais sont impressionnants à domicile. En cas de défaite, Brive serait quand même assuré d'être douzième et jouerait son maintien en grande partie la semaine prochaine à Perpignan.

Mais l'entraîneur des lignes arrières Jean-Baptiste Péjoine ne veut pas entendre parler de ces comptes d'apothicaire. "On ne va pas commencer à penser à notre déplacement à Perpignan. On est focalisé sur cette réception de Lyon, qui est blessé car elle s'est fait secoué par Toulon. Elle doit prendre des points chez nous. Nous on est dans l'obligation de gagner, point barre."

Des retrouvailles avec Demba Bamba et un retour côté briviste

Top 6 et lutte pour le maintien : les deux versions d'une même envie se confronteront au Stadium. Deux anciens joueurs de la maison fouleront cette pour la première fois depuis leur départ : les deux piliers du LOU Vivien Devisme et Demba Bamba. L'international chemlard sera même titulaire, lui qui est l'un des joueurs-clés du dispositif de Pierre Mignoni le coach rhodanien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il sera en vis-à-vis avec Simon-Pierre Chauvac : "On se connaît depuis les cadets. C'est jouissif car quand tu joues avec la même personne depuis longtemps, que c'est un copain et que tu joues contre l'autre, bah ça reste un copain" sourit le briviste, qui précise néanmoins qu'il n'y aura pas de cadeaux. Surtout avec la pluie qui devrait tomber sur le Stadium.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A noter dans la composition briviste un réajustement dans les lignes arrières : le retour de la paire de centres Olding-Lee, titulaire seulement pour la troisième fois de la saison. Autre retour : celui de Kitione Kamikamica, blessé face à La Rochelle le 16 octobre dernier. Après avoir récupéré d'une lourde rupture des ligaments croisés, il sera remplaçant face à Lyon.