Rugby - Top 14 (J25) - Brive joue à guichets fermés sa saison face à Toulouse

Cette semaine chaude va se terminer en apothéose en Corrèze. Après des températures déjà élevées vendredi, le Stadium sera lui aussi "chaud bouillant" ce samedi soir, lorsque le CAB recevra le puissant Stade Toulousain et son armada d'internationaux (coup d'envoi 21h05)

Une pression que joueurs et staff veulent positive

Avant ce match, n'importe quel joueur, membre du staff ou du club peut ressentir cette pression. Mais laquelle ? "Il y a deux types de pression" explique Jéremy Davidson, le coach briviste. "Celle qui fait dire que nous sommes dans une situation délicate, ou celle qui nous fait dire qu'on va jouer le champion de France et d'Europe en titre, avec 350 sélections au compteur". Pas loin de la vérité, avec Dupont, Ntamack mais aussi Baille, Cros, Jelonch, Lebel et Ramos titulaires, Toulouse ferait presque tapis en allant à Brive.

Bluff ou pas bluff, le staff et les joueurs semblaient souriants en conférence de presse d'avant-match. Presque serein, eux qui ont vécu dans une bulle les derniers jours, après un entraînement à huis-clos jeudi et vendredi. Comme si ce match était un match de phase finale. "Ca me fait penser à 2015, ouais" confesse le capitaine Saïd Hirèche, "où il y avait un enjeu de fou sur la dernière journée et on avait su faire front en équipe, toute la ville avait joué le jeu", ou encore l'Access-match de 2019. "Ce match est important pour tout le monde, staff, joueurs, bureau, pour toute la ville" complète le troisième ligne.

Brennan et Abadie titulaires, Lobzhanidze et Galletier en finisseurs

Des matchs à enjeu, Dany Brennan en a joué avec l'équipe de France des moins de 20 ans, où le jeune pilier a gagné le titre mondial. "Ce n'est pas comparable" nuance néanmoins le franco-irlandais, formé à Toulouse. "Le Six Nations, par exemple, ce sont six matchs. Là, c'est toute une année qui se joue" ajoute-t-il, face à une grande équipe. "On connait leurs qualités, on est conscient de qui vient au Stadium" explique le pilier gauche, qui sera titulaire pour la cinquième fois de la saison.

Jérémy Davidson a aussi fait confiance à la charnière du début de la saison Enzo Hervé et Paul Abadie, de retour de blessure. Il fait aussi confiance à une paire de centre qui a débuté contre Perpignan en début de saison au Stadium Olding-Lee.

Un match pour les anciens

A la fin de la rencontre les brivistes qui quittent le club seront honorés. Parmi eux, Thomas Acquier qui s'en va à Bayonne, mais aussi Victor Lebas, remplaçant en deuxième ligne. "Ca sera un match particulier" nous confiait-il cette semaine, avouant néanmoins avoir envie "d'abord de finir le travail et après, on célèbre avec la famille et les amis".