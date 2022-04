Rugby - Top 14 (J24) - USAP-CAB, une victoire à l'extérieur et le maintien sera assuré

Comme le dit Patrick Arlettaz, le coach de Perpignan, "quelque soit le résultat, la messe ne sera pas dite". Soit. Brive est pour l'instant en ballotage favorable, avant d'aller affronter Perpignan sur ses terres, au stade Aimé-Giral. Néanmoins, il s'agit d'une vraie finale pour le maintien qui va se jouer ce samedi à 17 heures.

500 supporters brivistes attendus sur place

Déjà, l'engouement autour de cette rencontre est énorme. "On l'avait coché dès le début" raconte Corentin, supporter briviste. On serait même tenté de dire qu'avant le match contre Lyon, cette rencontre revêtait déjà énormément d'importance. Elle avait tout d'une mission délicate, avec ce mauvais ratio de match perdus à l'extérieur (pas une victoire depuis janvier 2021 à Pau), dans un contexte "hostile" rappelle le coach des lignes arrières du CAB, Jean-Baptiste Péjoine. "On respecte énormément le travail fait là-bas, c'est pourquoi on ne fanfaronne pas cette semaine" rappelle le coach.

Néanmoins, ils se savent attendus. Et pour cause : quatre bus partiront de Brive ce samedi à six heures pour arriver assez tôt et être présents, tambours et drapeaux agités, pour la haie d'honneur à 15h30. Après le match contre Lyon, perdu 31 à 17, le capitaine de Brive Saïd Hirèche posait les enjeux en ces termes. "Les supporters brivistes ont fait l'effort. Perso, je reçois, et je pense qu'on est beaucoup à en recevoir, des messages" qui disent "j'ai pris ma place, on compte sur vous" continue le troisième ligne.

"Ce samedi soir (après Lyon, ndlr), on les a déçus. J'espère que samedi prochain (contre Perpignan, ndlr), on leur fera plaisir et qu'on fêtera le retour tous ensemble. Le plus important, c'est que le club soit en Top 14 l'an prochain"

L'active supportrice des Afeciouna Christine en est persuadé : Brive va gagner assure-t-elle, avec de la malice dans le commentaire. "Comme je vous le dis, il y a quatre bus. Ca fait beaucoup de soutes, donc il y a de la place"

REPORTAGE - Les supporters du CAB espèrent la victoire de leurs joueurs contre Perpignan Copier

Sportivement, un choc avec du combat

La semaine a été studieuse. "Pour gagner un match, il faut être humble" martèle Jean-Baptiste Péjoine, à un groupe encore un peu jeune. Les joueurs se sont entraînés sans réellement de bobos à signaler, restant focus malgré la pression. "Evidemment qu'il y a de la pression, mais c'est la pression qui nous fait avancer. Elle est excessive dans le monde professionnel, et c'est là qu'on sent cette alchimie et où on aime ce sport" note l'ancien demi-de-mêlée. Le planning a été légèrement modifié, avec une arrivée vendredi après-midi sur place, au lieu du soir pour un match à l'extérieur. "On essaye d'avoir un impact sur des choses que l'on peut maîtriser, en passant plus de temps ensemble, en étant plus lié, discuter des adaptations sur la météo le jour du match, étudier la composition de l'adversaire" souligne le coach.

"On veut influencer sur le détail, car ça va peut-être se jouer sur un grain de sable" estime le coach des lignes arrières. C'est pourquoi la composition est centrée autour des cadres de l'équipe : Saïd Hirèche le capitaine effectue son septième déplacement de la saison. Joris Jurand et Setareki Bituniyata sont titulaires. Seule adaptation : Stuart Olding évoluera en position de demi d'ouverture, et Daniel Brennan sera titulaire à la pile gauche pour la quatrième fois de la saison seulement.

