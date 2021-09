Rugby Top 14 (J3) - Brive contre Pau, une nouvelle rivalité bien limousine ?

C'est la troisième journée de championnat, et déjà, c'est un match à pression qui attend le CA Brive, même si Wesley Douglas le souligne, "tous les matchs de Top 14 sont à pression". Néanmoins, ce samedi à 15 heures, Brive attend de pied ferme Pau sur son terrain, eux qui les ont dominé la saison dernière.

Une équipe paloise qui a bien changé

Néanmoins, si l'an dernier, Brive a remporté le match à domicile contre Pau début octobre (19-13), c'était malgré deux cartons rouges. Surtout, parmi les palois, seuls six joueurs rempilent pour le déplacement en Corrèze cette année. "Non, je ne pense pas" assure le capitaine briviste Saïd Hirèche. "Les saisons changent, les équipes changent, leur style de jeu a un peu évolué aussi. Du coup, c'est une toute nouvelle équipe de Pau qui se présente à nous" confirme le troisième ligne. "Je pense que c'est plutôt dans l'état d'esprit" ajoute le pilier Simon-Pierre Chauvac. "On savait très bien que c'était nos concurrents directs, donc qu'il fallait qu'on fasse une grosse performance" souligne-t-il.

Montpellier laisse des traces physiques

Maintenant, le dernier match a laissé beaucoup de traces dans le vestiaire briviste. Déjà physique, puisque beaucoup de blessés ne seront pas présents ce week-end. Daniel Brennan souffre d'une fracture au nez, Cody Thomas d'une rupture au biceps...et Hayden Thomson-Stringer, malgré une alerte à la cheville, tiendra son rang en remplaçant. "C'est vrai, après c'est bien d'avoir beaucoup de joueurs" vante Goderzi Shvelidze, l'entraîneur de la mêlée. "La concurrence c'est bien" souligne-t-il, alors que c'est une équipe très physique qui se présente au Stadium. Costauds devant comme derrière dit le coach.

Mentalement, il a fallu récupérer ajoute Saïd Hirèche, qui n'était pas de la défaite dans l'Hérault. "On a fait de l'analyse vidéo et un retour très dur. Une fois passé, on s'est vite remis au travail avec les entraîneurs pour préparer la réception de Pau".

"Notre système défensif doit rester en place collectivement" - Saïd Hirèche

On retrouvera ainsi la charnière Abadie-Hervé pour cette rencontre, qui promet face à celle de la Section, Le Bail-Hastoy. "Il se retrouve souvent derrière la cellule de trois avants. Il a pris de la confiance, plus la sélection. C'est un joueur de grand talent" souligne le capitaine briviste, qui donne la direction. Pas d'erreurs et une discipline de fer, face au Pau de terre. "Les arbitres depuis le début de la saison sont intransigeants. Du coup, il faut être très précis dans la discipline, comme ça tu ne subis pas la pression."

La composition de Brive

La composition de Pau