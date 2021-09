Rugby - Top 14 (J4) : le CA Brive transpercé à Bordeaux par une fine Lam (29-10)

En déplacement à Bordeaux-Bègles, le CA Brive a perdu 29 à 10 contre l'Union au stade Chaban-Delmas. Malgré un score à la mi-temps favorable aux Corréziens (9-10), l'UBB a haussé son niveau de jeu en seconde mi-temps et le rideau défensif briviste a fini par plier.

Le film du match

Le premier quart d'heure est à l'image de la fin du match. Trois fautes conduisent à trois pénalitées réussies par Mathieu Jalibert. C'est à ce moment-là que les brivistes remettent la main sur le cuir et transforment un essai, par le fidjien Setareki Tuicuvu. A la mi-temps, les hommes de Christophe Urios ne font pas les fiers, menés sur leur terrain. A la reprise du temps, les mouches ont changé d'âne. Sur un essai d'école, l'UBB revient et prend quatre points d'avance grâce à Federico Mori. Ben Lam va ensuite, sur deux essais presque similaires, crucifier les brivistes, apathiques. L'ailier néo-zélandais aurait même pu faire plus, si son dernier essai n'avait pas été invalidé par l'arbitre. Score final : 29-10 pour l'UBB.

Les déclarations

"On a pris cher"

Le coach Jeremy Davidson est en conférence de presse revenu sur cette défaite. Pour lui, le tournant du match reste le carton jaune adresse à Kitione Kamikamica en seconde période. Pour autant, il adresse ses félicitations aux adversaires

"On était devant au score mais ça ne reflétait pas le match"

Le capitaine du jour Thomas Laranjeira était forcement déçu à la fin de la rencontre, surtout du score.

Le joueur top : Setareki Tuicuvu

Placé pour la première fois à l'aile, le fidjien, de retour d'un protocole commotion contre Montpellier, a planté son essai à la 17ème minute. Il prouve qu'il est revenu en forme, après une très belle saison, où il avait marqué quatre essais au total. Avec Joris Jurand et le retour de Thomas Laranjeira, cela montre une forte dynamique à l'arrière.

Le joueur flop : Tedo Abzhandadze

Pour ce match contre l'UBB, Jeremy Davidson avait choisi de mettre en place une charnière georgienne Lobzhanidze-Abzhandadze, qui se connaît bien. Malheureusement, à l'image de tout le groupe, le jeune Tedo a commis trop d'imprécision au jeu au pied. A 22 ans, il aura la chance de se perfectionner d'ici le 14 novembre, quand il rencontrera le XV de France à Bordeaux.

Jeremy Davidson, le coach du CA Brive, en conférence de presse © Radio France - Justine Hamon

La statistique : 12

C'est le nombre de changements effectués par Jéremy Davidson avant ce match. Un turnover impressionnant qui pose question, néanmoins. Le coach s'en défend pour autant : "La saison est longue, on a un bloc de dix matchs d'affilées". Son capitaine, Thomas Laranjeira, plussoie. "Est-ce qu'en ne faisant pas tourner l'équipe, on ne paiera pas ça à domicile plus tard ? A nous, joueurs qui nous déplaçons, de montrer un très bon visage" souligne l'arrière briviste.

Thomas Laranjeira : "On est dans le vrai" à propos du turnover Copier

Thomas Larenjeira en conférence de presse après le match UBB-CAB © Radio France - Justine Hamon

L'info en plus : ce sacré tableau d'affichage

A la 71ème minute, Ben Lam inscrit un essai sur son côté gauche. L'arbitre, M. Cédric Marchat appelle la vidéo et invalide l'essai. Sauf que le tableau d'affichage, situé en face des perches, sur la tribune gauche, garde les points inscrits. Pire, lors de d'un essai aplati par Maxime Lucu et invalidé lui aussi, il rajoutera sept points. Au final, Brive finira avec une addition salée : 41 à 10...sauf qu'évidemment, jamais l'arbitre n'a noté ça. Ce qui n'empêchera pas les brivistes de prendre ce score en référence lors de la conférence de presse....