Rugby - Top 14 (J5) : pour les 100 ans du Stadium, le CA Brive veut faire sa fête au Stade Français

A Brive, on annonce une fête surprenante et majestueuse. Tout du moins avant le match contre le Stade Français. Le club célèbre les 100 ans du Stadium ce samedi, avec l'inauguration de la tribune Roger Fite, nommé en référence à l'ancienne légende décédée en 2020. Le ballon de la rencontre sera placé au bord du terrain "de manière spectaculaire" annonce le communiqué de la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De l'émotion pour tous

Le match sera donc plein d'émotion pour Saïd Hirèche, qui à 36 ans, dispute là - sauf prolongation de dernière minute - l'un de ses derniers affrontements contre son club formateur. "Les matchs contre le Stade Français sont toujours particuliers, ça fait juste remonter des souvenirs parce que c'est là bas que j'ai commencé il y a longtemps" estime le capitaine du CAB. Match émouvant aussi pour Enzo Hervé. Le métronome briviste a lui prolongé son contrat d'un anavec le club qui l'a formé. "Je pense que je le devais à ce club. Depuis le temps qu'ils me font confiance, je devais leur rendre la pareille. "

Enzo Hervé sur sa prolongation : "Je le devais au club. Prolonger d'un an, c'est ce que je voulais et c'est bien de clore ce sujet avant un gros match contre le Stade Français."

Mais très vite, il faudra se remobiliser. Car Brive n'a pas de points à perdre. Le club corrézien reste sur deux victoires bonifiées à domicile, mais deux revers lourds (37 et 29 points encaissés à Montpellier et Bordeaux). "On a tout rebossé" souligne Saïd Hirèche. parce que la performance à Bordeaux a montré des écueils. "Nous avons été défaillants dans chaque secteur, dans la zone plaqueur/plaqué notamment. Or, on a cette semaine un arbitre (Ludovic Cayre, ndlr) qui est très sensible à ça" raconte le capitaine.

L'objectif est de se remettre la tête à l'endroit. Mais, attention aux parisiens, qui sont 14e du classement, mais qui restent sur une belle victoire contre Castres à domicile. Une équipe qui se méfie de Brive. "Ils montrent chaque année de plus en plus d'ambition, dans le jeu et dans le championnat" souligne le demi-de-mêlée Arthur Coville. "Ils veulent cette année être dans les 6, ils ont les capacités de le faire, avec un jeu plus complet qu'auparavant. On les craint" conclue l'un des cadres de l'équipe parisienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La lutte sera serrée. Reste à savoir si, devant son public, le CAB fera bloc pour continuer sa belle lancée. L'an dernier, les Coujoux s'étaient fait croquer à domicile, dans une semaine à trois matchs. Ils seront donc revanchards ce samedi.

La composition du CA Brive

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La composition du Stade Français