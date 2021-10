Rugby - Top 14 (J5) : un CA Brive solide bat Paris d'une courte tête pour les 100 ans du Stadium (19-12)

C'était l'objectif, il est rempli. Le CAB remporte sa troisième victoire à domicile contre le Stade Français (19-12). Une victoire acquise notamment grâce à une solide défense face aux assauts parisiens, et grâce à un réalisme criant en première période.

Le film du match

Le premier quart d'heure a, encore une fois, décidé du match. La très bonne entame des brivistes a permis de concrétiser et de passer devant. Un essai rapide de Joris Jurand, dès la troisième minute, sur une combinaison parfaite de soudaineté sur la touche dans les 5 mètres, où l'ailier-arrière vient croiser sa course vers l'intérieur pour prendre le ballon à ras et aplatir. L'essai transformé par Thomas Laranjeira est alourdé après par une pénalité du même arrière briviste. Néanmoins, après plusieurs fautes corréziennes, le Stade Français revient et part aux vestiaires avec seulement sept points d'écarts. Ce sera finalement le nombre de points d'écarts à la fin du match, malgré plusieurs marques non-concrétisées par les brivistes.

Les déclarations

"Ca fait plaisir de scorer"

L'ailier-arrière Joris Jurand était très heureux après son essai, le seul du match. Une combinaison très bien travaillée à l'entraînement. Les séances vidéos ont porté leur fruit. C'est le premier essai de la saison, et le premier depuis le 1er mai dernier pour Joris Jurand.

"La physionomie du match est pas terrible"

Les mots sont de Thomas Acquier après la rencontre. Le talonneur expérimenté du CA Brive n'a pas semblé très heureux après ce match gagné, même s'il a bien indiqué être content. Cela ne veut pas dire satisfait : "on a pas été capable de tuer le match" estime-t-il. Voici son analyse.

"Il faudra compter sur Brive cette saison. Ca va être difficile de gagner ici"

Gonzalo Quesada s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. Pour le manager du Stade Français, le CAB a marqué les esprits avec ce bon début de saison. "La première journée, on aurait pu douter. Là, aujourd'hui, ils montrent qu'ils font partie d'une équipe complète. C'est dur de venir ici, on le sait, mais ça sera de plus en plus dur" de venir à Brive estime l'argentin, qui essuie là sa quatrième défaite de la saison.

Le joueur top : Setareki Bituniyata

Le fidjien a encore montré de belles choses ce samedi. Alors qu'on l'avait vu plus en retrait (peut-être aussi car on lui avait moins donné de ballons), il a marqué les esprits cet après-midi. Il a ainsi montré toute sa puissance et sa finesse, en étant présent offensivement que défensivement.

Le joueur flop : Soso Bekoshvili

Le jeune pilier géorgien a été sous pression en mêlée en deuxième période. A tel point que Jérémy Davidson a été obligé de faire à nouveau rentrer Luka Japaridze, l'autre jeune géorgien qui marque des points à droite. "C'est l'un des meilleurs piliers droits" dit de lui un autre grand du club, Hayden Thompson-Stringer.

Jeremy Davidson, le coach du CA Brive, en conférence de presse © Radio France - Justine Hamon

La statistique : 5

C'est le nombre d'occasions d'essais du match pour le CA Brive. Mais, au final, seul un ballon aplati derrière l'en-but. Un manque de réalisme qui sort le CAB du bonus offensif, auquel il nous avait habitué en ce début de saison à domicile.

L'info en plus : le 126e régiment en renfort

Les 100 ans du Stadium promettaient d'être mémorables. Ca l'a été lors du coup d'envoi. Les militaires du 126e régiment d'infanterie de Brive ont surgi de manière totalement incongrue sur la pelouse depuis le toit de la tribune de l'Europe. Une descente en rappel, puis des avancées petit à petit, jusqu'à Arthur Coville et Ludovic Cayre, l'arbitre. L'un des militaires livre alors le ballon du match. Une manière de montrer que le rugby, c'est aussi le combat.