Rugby - Top 14 (J6) : le CA Brive peut-il faire un coup à Mayol face à Toulon ?

Sixième journée de Top 14, et déjà un match à enjeu pour le CA Brive. Troisième du championnat, les Corréziens se déplacent au stade Mayol à Toulon, en proie au doute qui pourrait se réveiller ou sombrer face à Brive. Et si le CAB en profitait pour obtenir sa première victoire à l'extérieur ?

"Vu le contexte, on a peut-être un coup à jouer". Le CA Brive, troisième de Top 14 après cinq journées, ne cache pas ses ambitions à l'aube d'affronter le RCT, multiple champion de France et d'Europe. Vu d'ailleurs, cela peut paraître prétentieux, mais en analysant, Brive a plusieurs chances de battre Toulon ce samedi soir.

L'envie de se réveiller à l'extérieur

Après deux défaites hors de ses terres, et huit essais encaissés, Brive s'est remis en question. Ainsi, le match à Bordeaux a porté ses fruits. A tel point qu'il faudra être constant et produire deux mi-temps à l'image de la première période bordelaise. "On peut dire ça" explique, de manière sibylline Jérémy Davidson, le coach briviste. "Plus que la défense, c'est l'indiscipline" que les joueurs ont travaillé cette semaine selon Mathieu Voisin. Le vice-capitaine du CAB a bien envie de proposer autre chose à l'extérieur.

Pas facile dans un stade qui n'est pas acquis à sa cause...à moins que ? "Si on prend le score, c'est sur que ce sera bon pour nous" explique Simon-Pierre Chauvac. Le pilier veut croire en ses chances face à Toulon, ou les supporters n'hésiteront pas à chambrer leurs joueurs.

Profiter du peu de confiance du groupe toulonnais

Car la semaine toulonnaise n'a pas été bonne. Après une nouvelle défaite contre Castres (27-16), le RCT est entré dans une phase critique. Le président Bernard Lemaître a pris la parole cette semaine. Il indique "faire confiance à son staff" et attend plus de ses joueurs. "La pression, elle n'est pas sur nous" explique Mathieu Voisin. C'est vrai que sur les dix dernières années, Toulon a été plutôt synonyme de grosse défaite, voir fessée pour Brive. Aujourd'hui, troisième, Brive "fait plus peur" explique Simon-Pierre Chauvac. A tel point que le match sera diffusé en prime-time, à 21h05. Une première cette saison. "Ca vient récompenser notre bon début de saison" se satisfait Mathieu Voisin.

"Maintenant, que ce soit à 15 heures ou à 21 heures, un samedi un vendredi ou un dimanche, j'ai jamais envie d'en prendre 40".

La clé réside donc dans l'envie et le sérieux. Brive a reconduit sa charnière titulaire à domicile, et une équipe type. Elle prend l'avion tôt ce samedi matin. Un voyage rapide et une nuit de repos de plus en famille. Est-ce que ce sera bénéfique ? Réponse ce samedi soir, à suivre sur France Bleu Limousin.

La composition du RC Toulon

La composition du CA Brive