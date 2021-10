Rugby - Top 14 (J6) : Brive échoue à faire tomber Mayol, mais ramène un point de Toulon (13-9)

Toulon a battu Brive ce samedi. Une petite victoire qui fait du bien au groupe toulonnais, même si à la fin du match ils se sont fait peur. Brive prend au moins le bonus défensif et repart en Corrèze avec une satisfaction.

Le film du match

La première mi-temps a été très largement à l'avantage des toulonnais. Les locaux se sont procurés les occasions les plus franches, avec notamment les deux tentatives d'essais manqués d'Aymeric Luc et Gabin Villière. Heureusement pour les hommes de Patrice Collazo, c'est Anthony Belleau qui a marqué l'essai à la 25e minute, bien initiée par le collectif toulonnais et Nakarawa. En revanche, Lopeti Timani a du quitter ses coéquipiers pour protocole commotion et suite à une initiative d'essai, une bagarre a éclaté. Guillaume Galletier a écopé d'un carton jaune. A la mi-temps, Toulon mène 10 à 0. A la reprise, Brive a tenté de les faire déjouer. Ca a un peu marché, en obtenant deux pénalités réussies à la 54e et 62e. Mais, surtout, à la 76e, Brive a un ballon d'essai après être revenu à quatre points. Malheureusement, les mêlées s'enchaînent et mettent en échec la tentative briviste de remporter le match.

Les déclarations

"On y a cru"

Le capitaine Saïd Hirèche est revenu sur cette défaite à un point. "On avait travaillé sur les lancements de jeu, les touches, on savait que ça allait pousser. Par ce manque de précision, les brivistes perdent trois points ce soir.

"On a été trop sécuritaire"

Le coach des arrières Jean-Baptiste Péjoine a expliqué ce qu'il a manqué aux brivistes pour l'emporter.

"Aujourd'hui, le match a été très moyen, mais on a quatre points"

Le résumé de la soirée de Patrice Collazo, l'entraîneur du RCT. Après une question d'un journaliste qui revenait sur les sifflets entendus après la victoire et qui demandait s'il y avait "une fracture" entre le club et ses supporters, le coach a répondu. Cash, comme toujours.

Le joueur top : Setareki Bituniyata

Encore une fois, le fidjien a été intraitable. C'est lui qui empêche à deux reprises Aymeric Luc et Gabin Villiere de scorer. Même s'il n'a pas marqué, il montre par son omniprésence et sa qualité de jeu qu'il est l'homme fort de Brive à l'arrière en ce moment.

Le joueur flop : Guillaume Galletier

On va le nommer car il a pris le carton jaune à la fin de la première mi-temps. Cependant, cette action est entouré de trouble, car elle se situe durant une bagarre dont on ne connaît pas les causes. Les décisions arbitrales de Jonathan Dufort sont aussi quelque peu contestés par les brivistes. Sans savoir s'ils ont tort...ou raison...

La statistique : 3

C'est le nombre de bonus pris cette saison après six journées. A la même époque, l'an dernier, les brivistes n'avaient pris qu'un seul point de bonus. Et si l'objectif était de vite obtenir le maintien rapidement, pour se projeter sur autre chose ?

L'info en plus : Mayol ne répond plus

Preuve qu'avant le match, l'atmosphère était tendue à Toulon. Les Fils de Besagne, club de supporter du RCT, a annoncé en début d'après-midi qu'il renonçait à son animation traditionnel dans sa tribune "quart de virage". La raison : les mauvais résultats du club.