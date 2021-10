Ce samedi après-midi, La Rochelle est venu battre Brive au Stadium d'une courte tête (8-6). Brive n'est plus une forteresse invaincue, même si au classement, le CAB va rester dans le haut du tableau grâce à un deuxième bonus défensif.

Rugby - Top 14 (J7) : Brive n'est plus invaincu à domicile, battu par La Rochelle (8-6)

Le match était important pour la suite de la compétition. C'est une défaite. Brive a perdu 8 à 6 face à La Rochelle, ce samedi après-midi. Une défaite qui permet néanmoins aux Corréziens de prendre le bonus défensif.

Le film du match

La première mi-temps a été très âpre et disputée. Thomas Laranjeira a inscrit deux pénalités et seulement une pour La Rochelle par Jules Plisson, après la blessure précoce de l'ouvreur Pierre Popelin, titularisé pour la quatrième fois de suite. Le match était très fermé. En réalité, l'indiscipline des rochelais (deux cartons jaunes de Priso et Bourgarit) permet à Brive de sortir en tête. Néanmoins, avec plusieurs incursions des brivistes non-recompensées. Cela pèse en fin de match, car la deuxième mi-temps est à l'avantage des rochelais, qui poussent. La défense héroïque des brivistes tient bien, jusqu'à l'essai d'Arthur Retiere. Essai non-transformé, qui permet au CAB de perdre "seulement" de deux points.

Les déclarations

"Qu'est-ce qui nous manque ? Une victoire"

Paul Abadie, après le match, répondait à un journaliste qui lui demandait ce qui manquait à son équipe.

"C'était un peu déguelasse"

L'analyse assez à froid est celle de Wiam Libenberg, le troisième ligne de La Rochelle, après un match très haché de la part des deux équipes.

Le joueur top : Stuart Olding

L'irlandais, cadre de l'équipe et ancien de la remontée en Top 14, a été très bon, y compris en défense. Il ne manquait plus que quelques franchissements en attaque pour faire le match parfait.

Le joueur flop : Jules Plisson

En deuxième mi-temps, Ronan O'Gara décide de changer son ouvreur Jules Plisson. Très en méforme, avec au moins quatre pénalités manquées, le stade de Brive avait décidé de chambrer l'adversaire en entamant un "Plisson, Plisson", provoquant l'ire du président du Stade Rochelais Vincent Merling.

La statistique : 2

C'est le nombre de bonus défensif pris en deux journées. Une statistique qui montre autant la très bonne défense des brivistes (avec un taux de 98% de plaquages réussis en première mi-temps) que la méforme de l'attaque briviste. Même le franchissement de Galala en seconde période n'y fera rien...le dernier essai marqué date d'il y a trois semaines contre le Stade Français.

L'info en plus : la joie des rochelais à Brive

La première victoire à Brive depuis 2017 a été célébrée après le match. Sur la pelouse, on voit Raymond Rhule et Danny Priso, les deux DJ, mettre la musique à fond. De bonne guerre après les sifflets sur Plisson on va dire.