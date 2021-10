Rugby - Top 14 - J7 : La Rochelle, le premier des cadors à se frotter à Brive

"C'est un premier gros test pour le groupe." Arnaud Méla, le coach de la touche briviste, n'a pas tort lorsqu'il évoque l'affrontement qui arrive ce samedi (15 heures) au Stadium. Brive, cinquième du Top 14, reçoit La Rochelle, le vice-champion d'Europe et vice-champion de France...seulement dixième actuellement. Un classement qui ne reflète cependant pas vraiment la nature de cette équipe rochelaise selon Arnaud Méla. "Ils ont joué un gros (Toulouse, défaite à domicile 16-20, ndlr) qu'ils ont en travers et depuis, ils se trainent ça" note l'ancien capitaine du CAB, "mais ensuite, ils ont été perdre à Montpellier. Ca arrive."

"C'est une équipe qui, aujourd'hui', n'est pas loin de celle de l'an dernier"

La Rochelle avec ses stars

Certes, comptablement, La Rochelle n'a pas totalement réussi son début de saison. Néanmoins, c'est l'équipe qui est la meilleure en terme d'occupation et de possession de la balle depuis la première journée. Elle rayonne grâce à un jeu de trois-quarts ambitieux, et un pack solide. Surtout, les Maritimes viennent ce samedi à Brive avec des retours. Celui de Will Skelton, deuxième ligne australien qui vient de passer plusieurs semaines out à cause d'un carton rouge. Mais Ronan O'Gara, le nouveau coach du Stade Rochelais, pourra compter sur deux atouts : Jérémy Sinzelle et Arthur Retière, respectivement blessés au genou en mars et aux adducteurs en juillet. Pas moins de cinq internationaux français feront le voyage en Corrèze. "Si on veut se mettre en bonne posture pour gagner un match, il faut qu'on réussisse a être comme le week-end dernier contre Castres" explique Jonathan Danty, le centre maritime. "Brive fait partie des équipes qui sont difficiles à jouer, donc c'est à nous d'apprendre des erreurs de ce début de saison".

Brive avec ses armes

Malgré tout, les joueurs brivistes ont passé une semaine studieuse et sereine. La frustration du match contre Toulon a été rapidement évacuée. "Lundi à 15 heures, Toulon on en parlait plus. Quand tu joues un match comme ce week-end, contre les vice-champion de France et d'Europe, ça te met en éveil dès le lundi" raconte Arnaud Méla. La précision qui avait manqué à Toulon a été travaillée. "Ce sont des petits détails à l'annonce, un lift un peu moins bon tel jour. On a rectifié ça dès le début de semaine, et ce sera capital ce week-end. On peut pas leur laisser six ballons gratuits et trois bras cassés en mêlée...il faut qu'ils bossent pour avoir des points."

Ca passera aussi par la discipline. "Face à une équipe comme cela, il faut tout" résume assez rapidement Thomas Laranjeira. "On doit mettre la main sur le ballon et jouer avec nos armes, car on en a aussi. Devant, mais aussi derrière." Un match qui, s'il est gagnant, permettrait aussi d'envoyer un signal fort face aux autres écuries. "Ca voudrait dire qu'on valide tout ce qui a été fait depuis la présaison. C'est toujours un bon message de gagner face à des grosses écuries" souligne l'arrière cabiste. Après le premier round contre Toulon à l'extérieur, Brive a désormais son destin en main ce samedi pour montrer qu'il peut jouer plus que le maintien.

La composition du CA Brive

La composition du Stade Rochelais