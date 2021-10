Rugby - Top 14 (J8) - Brive prend l'eau et encaisse cinq essais à Biarritz sur la côte basque (37-9)

C'était un match "à huit points" expliquait-on dans les rangs brivistes avant le match. Ce sont les biarrots qui s'en sortent. Brive perd ce samedi contre Biarritz sur le score sévère de 37 à 9. Près de 30 points encaissés en seconde période.

La rencontre

Dès le départ, on sent que le match est tendu entre les deux équipes. Chacune des équipes n'arrive pas à développer son jeu d'attaque comme elle le voudrait. Grâce à Enzo Hervé, Brive croit prendre le devant en menant 6 à 3, mais comme contre La Rochelle, elle se fait contrer par un essai de Saili, formidablement lancé par le jeune Barnabé Couilloud, qui a amorcé une remontée de 70 mètres. Au retour des vestiaires, Brive est asphyxié. Elle encaisse une pénalité deux minutes après le retour. Dès la 61e minute, les Corréziens perdent pied et prennent la marée basque en encaissant quatre essais (Cubelli, Saili, Dyer et Speight). Perclus de crampes, le seul point positif du match est l'absence de blessures significatives.

En grande forme : Francis Saili

"Avec Saili et Kuridriani, un Black et un Wallabie, ils ont du lourd." Guillaume Galletier avait prévenu avant le match. Le néo-zélandais Francis Saili a tenu son rang, en inscrivant deux essais, en transperçant la ligne à de nombreuses reprises. L'ancien du Munster et des Harlequins confirme qu'il est l'un des gros dangers du BO. A souligner aussi la bonne rentrée du Pumas Tomas Cubelli.

Un jour sans : l'équipe de Brive

On ne va pas ici citer d'individualité. A la lumière des déclarations d'après-match, chaque joueur a failli. "On a tous fait une petite erreur, en seconde mi-temps, moi y compris" expliquait Guillaume Galletier après le match.

Les déclarations

"On a honte"

Guillaume Galletier après le match n'avait pas d'état d'âme. A chaud, difficile de trouver les mots après cette lourde défaite qui "ne reflétait pas les valeurs du club".

"On a pas d'excuses à se trouver"

L'attitude de Mathieu Voisin était similaire après la rencontre. Très frustré et en colère, il expliquait "ne pas vouloir trouver d'excuses..."

La statistique : 24

C'est le nombre de points encaissés en deuxième mi-temps. C'est aussi le symbole de là où on failli les brivistes. Dans les têtes. "On était dans le match à la mi-temps" rappelait Jérémy Davidson.

En aparté : joker or not joker ?

La troisième ligne a peu tournée, d'autant qu'on a entendu juste avant le match que le géorgien Otar Giorgadze était blessé depuis jeudi à l'entraînement. Aucun troisième ligne centre n'est donc disponible, c'est Mathieu Voisin qui s'y colle. Faut-il recruter un joker médical ? "On va faire avec ce qu'on a mais on étudie toutes les options" expliquait après la rencontre Jéremy Davidson.