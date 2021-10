Rugby - Top 14 (J8) : le CA Brive doit enfin gagner en terre basque contre Biarritz

"C'est un match très important, à huit points." Le discours est sans appel, et lancé par l'ailier/arrière Joris Jurand. Car, même si comptablement, le CAB n'est pas à la rue, en ce début de saison, les deux dernières défaites restent gravées dans les mémoires brivistes. Pas que, d'ailleurs. Hayden Thompson-Stinger OUT, Kitione Kamikamica OUT, deux grosses pointures ne seront pas dans le groupe pendant plusieurs mois. "Malheureusement, on fait un sport où il y a beaucoup de chocs et où ça a tapé très fort le week-end dernier, souligne Joris Jurand. Moi, je n'ai joué qu'une mi-temps face à La Rochelle, mais les autres, ils étaient bien mâchés jusqu'à jeudi encore"

Se relever après Toulon et La Rochelle

Si l'infirmerie se remplit, d'autres vont devoir tenir leur rang ce week-end. Simon-Pierre Chauvac est de nouveau titularisé à gauche, Vano Karkadze rempile au talon, Saïd Hirèche et Enzo Hervé se déplacent encore. Quant à l'arrière Seta Tuicuvu, il revient après plusieurs semaines d'indisponibilité. L'occasion enfin de se dévoiler à l'extérieur ? Pour cela, il faudra gommer les erreurs vues à Toulon et La Rochelle, notamment dans les rucks. "On a rectifié notre technique" explique l'entraîneur des avants Goderzi Shvelidze, "mais après, on sait bien qu'il y a de bons gratteurs biarrots (Armitage, Saili...). Si on leur enlève les ballons des rucks, on sera plus ou moins tranquille."

A voir désormais s'ils pourront utiliser les ballons. "Ca fait depuis le début de saison qu'on a des matchs hachés, avec pas beaucoup de ballons, analyse Guillaume Galletier. On a envie de marquer des essais" rappelle l'ancien montpellierain. En tout cas il faudra gommer l'indicipline, 12 fautes contre Toulon, 16 contre La Rochelle. "Notre objectif est de faire le jeu" explique Shevlidze.

L'ambiance chaude d'Aguilera à Biarritz

Pour se remettre de deux défaites, est-ce le bon endroit que de se rendre à Biarritz, dans un des nombreux temples du rugby moderne ? Pas sur, mais au moins, les brivistes savent déjà à quoi s'attendre. _"_C'est un match hyper excitant. On connaît la culture, l'histoire du BO. On s'attend à vivre une ambiance hors du commun" s'émerveille Guillaume Galletier. Comme lui, son compère Joris Jurand n'oublie pas qu'Aguilera est parfois un stade chambreur. "On sait que le public vit pour le rugby, comme nous ici."

"On connaît ces ambiances, on sait ce que c'est !"

Le staff reste aussi les pieds sur terre, à l'image de Goderzi Shvelidze, qui remet la pression sur l'équipe locale. "Les rugbyman biarriots, ils ont deux pieds, deux jambes, et de la pression après des défaites à domicile" estime le coach des avants. Notamment les 40 points pris à domicile face à Lyon et à l'extérieur face à Castres.

La composition du Biarritz Olympique

La composition du CA Brive