Rugby - Top 14 (J9) - Brive se reprend avec un bonus défensif défendu âprement à Castres (23-22)

Brive enchaîne une quatrième défaite d'affilée, mais celle-là a presque le goût d'une victoire. Le CAB s'incline 23-22 face à une équipe castraise en quête aussi de rebond après son revers terrible (41-0) face à Toulouse.

La rencontre

Il a fallu attendre le dernier quart-d'heure pour voir le match réellement s'emballer en faveur des brivistes. Jusqu'à ce moment, Castres avait aligné son match, faisant une partie propre avec à la mi-temps un avantage de 13 à 3. Les brivistes, encore une fois indiscipliné en mêlée et en touche, ont été très apathiques, avant de repartir en deuxième mi-temps. Castres, plus pénalisé, a commis des fautes et le pied de Tedo Abzhandadze les a sanctionné. Jusqu'à perdre le bénéfice des deux essais inscrits par Chilachava et Palis. Reste que Brive a marqué un essai par Tournebize, et a réussi à revenir à un point, sans avoir de munitions pour passer devant.

En grande forme : Enzo Sanga et Tedo Abzhandadze

Rentré à la 61e minute à la place de Vasil Lobzhanidze, le jeune clermontois a montré plus d'application que le taulier géorgien. C'est lui qui sort le ballon proprement pour Abzhandadze qui lui écarte rapidement sur Tuicuvu et Tournebize. Au-delà de cela, il a montré de belles qualités et assez de maîtrise.

Son collègue géorgien de la charnière est plutôt dans la même tendance, à part un premier raté à la neuvième minute. Il conservera la confiance de son coach qui ne le sortira pas du match, malgré la présence d'Enzo Hervé sur le banc. "D'abord, il était dans son match, et pour un joueur de la charnière, c'est important" explique Jean-Baptiste Péjoine, son coach. "Et puis, pour être pragmatique, il part en sélection, et si Enzo rentre et se pète la cheville, je vais pas faire ouvreur !" Un match pour la confiance et l'avenir donc.

Un jour sans : Thomas Acquier et la conquête briviste

La mêlée et la touche briviste a souffert contre Castres. Difficile donc de souligner la bonne performance du talonneur titulaire, sorti dès la mi-temps, après un choc aux cervicales. Au-delà, notons les difficultés de Wesley Tapueluelu à gauche, que malheureusement son remplaçant Simon-Pierre Chauvac n'a pas su écarter. Aujourd'hui, la conquête n'y était pas.

Les déclarations

"On paye pour apprendre"

A la sortie du match, Jean-Baptiste Péjoine, l'entraîneur des lignes arrières brivistes était satisfait, même si "c'est rageant d'être à un point de Castres". Néanmoins, le coach a insisté sur la jeunesse de l'équipe envoyée en déplacement, et des valeurs affichées en fin de match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une satisfaction personnelle"

Pierre Tournebize a marqué ce samedi le dernier essai en date briviste, après une longue période de disette de 28 jours. Ecoutez sa réaction en conférence de presse d'après-match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La statistique : 10

C'est le nombre de cartons jaunes récoltés par Brive depuis le début de la saison. Sur ces dix cartons, sept ont été pris sur les quatre dernières rencontres. L'indiscipline coûte cher aux brivistes avec encore deux cartons pris ce samedi.

En aparté : les supporters toujours présents

A l'exception de Toulon, saluons la présence de supporters brivistes à chaque match à l'extérieur. Là encore, certains avaient fait le voyage en bus pour venir à Castres encourager leur équipe, avec les drapeaux en ligne de mire.