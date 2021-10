Rugby - Top 14 (J9) - Le CA Brive se déplace à Castres pour redorer son blason

"Ca fait mal à la tête"..."On a honte"...etc...Il y a une semaine, l'ambiance était plutôt morose dans le vestiaire du CA Brive. Une semaine après, la défaite doit être laissée derrière pour se remobiliser. "On avait besoin de se dire les choses" explique Mathieu Voisin, _"parce qu'_il y a des problèmes sur notre discipline. Ce n'est pas possible de donner 14 ou 15 pénalités sur un match, des fautes offensives où on perd des ballons sur les rucks, des hors-jeu...etc...". C'est pourquoi les 23 joueurs qui seront dans les vestiaires ce samedi auront à cœur de "redorer le blason" du CAB.

Du changement dans les systèmes de jeu

L'analyse des trois dernières défaites, additionnées aux blessures de ce mois (Faaso, Kamikamica, mais aussi Lee, Laranjeira et Thompson-Stringer) ont donné des nœuds au cerveau du staff, pour tenter de trouver des solutions pour s'adapter. "On a plus certains joueurs sur le pré pour nous mettre sur l'avancée" explique Jean-Baptiste Péjoine, "donc, il va falloir déployer autre chose et modéliser une forme de jeu différente". Ca ne veut pas forcement dire jouer sur la largeur, mais "permettre aux joueurs de se lâcher un peu plus. On a aussi retravailler les zones de libérations de rucks pour avoir plus de vivacité dans le jeu" souligne le coach des arrières.

Le club va aussi parier sur la fraicheur de certains joueurs : le jeune pilier Wesley Tapueluelu va démarrer à gauche, Esteban Abadie fait son retour en troisième ligne et Pierre Tournebize en a terminé avec sa blessure de début de saison. _"Je suis mieux préparé qu'en début de saison_, dans les deux matchs à l'extérieur que j'ai fait" racontait l'ailier avant le match. "Pour moi, c'était des matchs de reprise qui ont été compliqué, à la fois dans le contenu et dans le résultat" explique-t-il.

Difficile néanmoins de revenir dans une période aussi tourmentée ? "Certes, le contexte est pas le même que si on avait gagné contre Biarritz, mais l'envie de jouer reste la même" sourit l'ancien montpellierain, qui aura la lourde charge de peut-être marquer le premier essai de Brive depuis début octobre. "C'est sûr que c'est frustrant de ne pas scorer, surtout qu'on avait l'habitude de faire briller la ligne d'arrière de Brive" explique l'ailier qui veut marquer avec ses coéquipiers. La nouvelle stratégie de jeu conviendra-t-elle ? Réponse ce samedi à 15 heures.

La composition du Castres Olympique

La composition du CA Brive