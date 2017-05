Rugby - Top 14 : Jacques Brunel (UBB) veut "ajouter rigueur et précision"

Après une saison achevée à une triste 11e place du Top 14, les joueurs de l'Union Bordeaux - Bègles partent en vacances ce mercredi. L'occasion pour Jacques Brunel, promu entraîneur principal au mois de mars, de faire le bilan de l'année. Et de se projeter sur la préparation de la prochaine saison.

"Malgré les aléas de la saison, et les périodes difficiles, on se retrouve au dernier match avec une possibilité, même infime, de se qualifier. Cela veut dire que le championnat était très compliqué et très serré. Entre le sixième et nous, qui sommes onzièmes, il n'y a que très peu de points. Mais notre place au classement est normale. On a été trop irréguliers dans nos prestations. Très souvent, nous avons eu des périodes creuses pendant les matchs."

"On a eu une première partie de saison avec de la réussite, en allant gagner à Grenoble et à Pau dans les toutes dernières minutes par exemple. Et puis, quand la réussite nous a fui, c'est nous qui avons perdu des points en fin de match, comme contre Pau et Clermont. Et cela nous a fait perdre la confiance accumulée. "

Les Bordelais en équipe de France

"Je suis toujours très content que mes joueurs soient appelés en équipe de France, mais je suis aussi très inquiet. Pour l'instant, ils sont six, mais le souci c'est surtout que ce sont des joueurs que l'on fait jouer au même poste. Le problème se pose surtout en troisième ligne centre avec Marco Tauleigne et Loann Goujon. S'ils sont sur la liste élite, qui sera dévoilée en juin, ils vont manquer plusieurs matchs de championnat. "

Bernard Laporte comprend notre situation

"J'ai parlé de cette situation à Guy Novès et à Bernand Laporte. Et d'ailleurs, ce dernier comprend notre situation, puisqu'il était encore entraîneur de club il y a peu. Si on fait une liste de 45 joueurs valable trois ans, cela nous permet de nous adapter et de recruter en conséquence. Par contre, si nous sommes mis au courant de la situation au mois de mai, c'est forcément plus compliqué pour nous."

Loann Goujon (à gauche) et Marco Tauleigne (à droite) risquent de manquer à l'UBB l'an prochain © Radio France - Justine Hamon

Le recrutement

"On cherche toujours un troisième ligne centre, encore davantage maintenant que l'on a deux sélectionnés à ce poste en équipe de France. Et il nous faut également un ou deux joueurs derrière, idéalement un ailier et un joueur polyvalent, qui puisse jouer à l'arrière et sur les ailes."

"Les grands noms du rugby sont très difficiles à avoir. D'abord parce que certains clubs ont des moyens quasiment illimités et que l'on ne peut pas rivaliser. De plus, à deux ans de la Coupe du monde, ces grands joueurs ne veulent pas bouger. Et puis, la réglementation nous oblige à avoir de nombreux joueurs français, ce qui explique que l'on se tourne vers les jeunes. Il y a aussi un très bon centre de formation à l'UBB. Quand je vois la saison réalisée par exemple par Cyril Cazeaux, on se dit qu'ils peuvent s'imposer, et ne pas faire baisser notre niveau sportif."

"On espère aussi avoir beaucoup moins de blessés l'an prochain. Il faut quand même réaliser qu'on a fait une saison entière avec seulement trois joueurs en deuxième ligne. Certains vont revenir et rendre notre effectif plus concurrentiel. Je pense par exemple à Metuisela Talebula, qui s'il retrouve son meilleur niveau, sera une vraie recrue."

L'intersaison

"On va essayer de transformer cet échec de la non-qualification en avantage. Cela veut dire que l'on aura davantage de temps pour se préparer, et de faire une intersaison constructive, pour bâtir un parcours. Cette saison il nous a manqué de la rigueur et de la précision. On va donc essayer d'ajouter ces ingrédients pendant la trêve, tout en restant imprévisibles. Notre identité reste de jouer, d'utiliser toute la largeur du terrain, d'avoir des joueurs très mobiles... Cela, on veut le garder."

Tout au long de la saison, on a manqué d'efficacité

"Il y a aussi des aspects du jeu sur lesquels il faut que l'on s'améliore. Il y a des zones, proches des deux lignes d'en-but, où l'on a été déficients. Il suffit de regarder le match de la semaine dernière, contre le Racing : on s'est mis en difficultés tous seuls dans nos propres 22 mètres. Et, sur ce match comme tout au long de la saison, on a manqué d'efficacité à l'approche de la ligne adverse."

"Mes deux nouveaux adjoints, Jérémy Davidson et Rory Teague vont nous apporter leurs expériences et leur regard extérieur, en tant qu'étrangers. Rory Teague est un entraîneur que je ne connais pas beaucoup, même si je l'ai évidemment rencontré. On aura un staff très anglais, avec aussi Joe Worsley, mais le mélange des cultures m'intéresse. Et puis, l'Angleterre n'est-elle pas la meilleure équipe européenne aujourd'hui ?"