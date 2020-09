Rugby Top 14 : l'ASM à Bayonne avant la Champions Cup

Une semaine avant leur quart de finale de coupe d'Europe contre le Racing, les Clermontois, avec Parra et Penaud, effectuent leur premier, et plus long déplacement de la saison sur la côte basque. Ils vont défier des Bayonnais largement dominés à Brive le week-end dernier.

"On est focus sur Bayonne". Franck Azéma sait bien pourtant que ce premier déplacement en Top 14 à lieu une semaine avant un quart de finale de Champions Cup. "Ni le staff, ni les joueurs, n'ont évoqué ce rendez-vous cette semaine, mais c'est le Covid qui a créé cette situation, on a envie de croquer dans chaque match, de ne pas faire de calcul, on peut avoir des cas positifs dans les prochains jours et le Racing aussi" poursuit le directeur sportif de l'ASM qui concède, "mais on a évidemment tous ça dans un coin de notre tête".

En attendant de retrouver le Racing la semaine prochaine au Michelin, les Clermontois veulent enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Top 14. "On est revanchard" ajoute Alexandre Fischer

On est revanchard, on y va avec l'esprit de gagnant et on va tout faire pour ramener un bon résultat... Alexandre Fischer, troisième ligne de l'ASM

Le troisième ligne a été très précieux au grattage dimanche dernier sur l'essai refusé au toulousain Romain Ntamack, mais qui n'élude pas les errements de la seconde période. "On va à Bayonne avec un esprit de gagnant, ils ont un gros pack, mais je pense qu'on a de quoi rivaliser, et on va tout faire pour ramener un bon résultat".

Le match contre Toulouse a laissé des traces dans les rangs de l'ASM. Le japonais Kotaro Matsushima, aperçu quinze minutes dimanche dernier au Michelin, est touché aux ischio-jambiers. En revanche, Damian Penaud fait son retour. Son absence a profité à l'ancien palois Sébastien Pourailly, auteur d'une prestation intéressante pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. A 26 ans, il savoure.

"Je n'avais jamais quitté mon Béarn, ma famille, mon cocon, je ne m'étais jamais mis en danger, mais j'ai été très bien accueilli, je connaissais déjà les béarnais de l'équipe (Beheregaray, Iturria et Lopez), je profite de tout ce qu'on me donne, je suis content d'être sur le terrain et je me sens pleinement épanoui" se félicite le nouvel ailier clermontois. "j'ai passé trois ans au centre de formation de Bayonne, j'ai encore des amis là bas, vraiment j'ai hâte d'y être".

Largement dominés à Brive (42-24), les Basques vont accueillir, comme la saison dernière, l'ASM pour leur premier match au stade Jean-Dauger. Il y a un an presque jour pour jour, les Clermontois s'étaient imposés (30-34). "Ce n'est pas parce que je ne suis pas content de notre prestation à Brive qu'on va battre Clermont" assène Yannick Bru.

Ce n'est pas parce que je ne suis pas content qu'on va battre Clermont... Yannick Bru, directeur sportif de Bayonne

Le technicien de l'Aviron Bayonnais reconnaît "la qualité de Clermont, et leurs échéances à venir qui font qu'ils vont venir en mode match important".

