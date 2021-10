Rugby Top 14: l'ASM a besoin de prendre des points à l'extérieur

Cela commence à faire long. La dernière victoire à l'extérieur des clermontois en Top 14 remonte au 27 mars dernier au Stade Français (suivie d'une victoire aux Wasps en Coupe d'Europe la semaine suivante). Depuis, l'ASM s'est déplacée sept fois, sans marquer le moindre point, pas même un petit bonus défensif. Des points qui manquent au classement pour rester à portée des places pour les phases finales.

Malheureusement, le calendrier offre un second déplacement consécutif aux clermontois, qui plus est avec un jour de récupération en moins. Après le raté du Stade Français dimanche dernier, il faudra se remettre d'aplomb à Montpellier. Plus facile à dire qu'à faire pour une équipe de l'ASM qui souffle le chaud (tendance tiède) et le froid depuis le début de la saison. On pensait qu'elle était sur la bonne voie après des prestations intéressantes face à Toulouse et au Racing, avant la rechute à Paris et des manques inquiétants.

Des changements dans le XV de départ

Jono Gibbes le reconnait; pour l'entraineur Jaune et Bleu, "la patience est une vertu mais si on est trop patients, le train part sans nous. Il faut qu'on soit patients, précis dans l'analyse mais aussi le public, les supporters et nous même on attend de progresser rapidement et d'être performants vraiment vite". Les clermontois expliquent avoir effectué un travail sur eux même cette semaine pour essayer de gommer les (nombreuses) scories de leur jeu. Ils ont répété les skills, été bombardés de ballons hauts pour ne pas donner les ballons pour se faire battre.

Jono Gibbes a également insufflé du sang neuf dans l'équipe pour redonner un souffle nouveau avec huit changements dans le XV de départ, cinq dans le pack et trois à l'arrière, sans compter le retour à l'aile de Damian Penaud. Quatre changements également sur le banc des remplaçants, marqué par le retour de Morgan Parra; le demi de mélée est peut être un peu juste pour débuter mais il pourra apporter son autorité en cours de match. A noter aussi la première apparition de Gabin Michet, le jeune ouvreur du centre de formation, pur produit maison (il a commencé le rugby à l'Entente Artière, qui rassemble les jeunes de Romagnat, Beaumont et Saint-Genest Champanelle) avant de rejoindre les terrains des Gravanches.

MHR - ASM, la rencontre est à suivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce samedi dès 16H40, en même temps que le match entre le Clermont Foot et Lille.