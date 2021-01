Rugby Top 14 : l'ASM à Bordeaux pour rattraper le temps perdu

"Je connais ce club pour y avoir évolué pendant trois ans". Adrien Pélissié sait où il va mettre les crampons ce samedi. "Je connais la plupart de l'effectif, mais c'est bizarre de retourner dans ce stade qui sera vide" regrette le talonneur arrivé à l'ASM l'été dernier. "Je pense qu'ils ont évacué la frustration de la saison dernière, et qu'ils sont passés à autre chose". L'UBB était en effet un solide leader lorsque le top 14 a été interrompu en raison de la pandémie, alors que les Girondins étaient des candidats légitimes pour le titre.

Avant la rencontre, les deux équipes partagent la 7e place du classement, mais avec deux matchs en retard pour les Clermontois, contre un seul pour les Bordelais.

Franchement, ça devient pesant... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

"On est dans l'adaptation permanente" explique Franck Azéma, "mais on sent bien autour de nous cette nervosité compte-tenu de la situation, c'est bien de pouvoir enchainer sur le Top 14, on reprendra la coupe d'Europe plus tard". Vainqueurs à Pau le week-end dernier, les Clermontois vont se tester face à un rival direct.

Garder le cap, mais ça peut faire des étincelles... Christophe Urios, manager de l'UBB

"Aujourd'hui, je trouve qu'on est bien" apprécie Christophe Urios, "physiquement on est mieux, mais on va jouer des équipes également très physique, et ça peut faire des étincelles".

Le match UBB-ASM est à vivre en intégralité dès 15 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.